Можна купити замість MacBook: новий ноутбук на Windows порадував під час тестів (фото)

Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7x може похвалитися яскравим 14-дюймовим OLED-дисплеєм, солідним апаратним забезпеченням та тривалим часом автономної роботи.

Тестування показало, що Lenovo Yoga Slim 7x може легко конкурувати з MacBook Air. Результатами тестів поділився експерт порталу ZDNET.

Дизайн

На думку автора огляду, Lenovo Yoga Slim 7x ідеально підходить для користувачів MacBook. Наприклад, його 9-мегапіксельна камера пропонує якість, близьку до стандартів Apple, значно перевершуючи більшість ПК на Windows.

Lenovo Yoga Slim 7x Фото: zdnet.com

Експерт відзначив легку конструкцію Lenovo Yoga Slim 7x, яка надає ноутбуку преміального вигляду, а також клавіатуру, яка навіть краща, ніж у MacBook Air. Окрім того, кольорова гама Cosmic Blue близька до кольору Midnight на MacBook Air.

Як і в MacBook Air, кількість портів на Yoga Slim 7x обмежена. Lenovo пропонує три порти USB-C 4.0 з функцією живлення, швидкістю передачі даних 40 Гбіт/с та DisplayPort 1.4.

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Дисплей та акумулятор

Lenovo Yoga Slim 7x отримав OLED-дисплей з роздільною здатністю 2.8K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1100 ніт. Автор огляду зауважив, що це чіткий дисплей, але водночас досить глянцевий, що змушує регулювати кут нахилу при зміні освітлення.

Lenovo Yoga Slim 7x Фото: zdnet.com

Оскільки Lenovo Yoga Slim 7x здатен досягати досить високої яскравості, його дисплей розряджає акумулятор більше, ніж вимогливі завдання. З огляду на це, експерт радить встановлювати максимальну яскравість лише тоді, коли ПК підключений до мережі.

Lenovo Yoga Slim 7x 2026 має той самий акумулятор ємністю 70 Вт·год, що й версія 2024 року, однак пропонує вражаюче швидку зарядку. Lenovo стверджує, що функція Rapid Charge Express забезпечує три години роботи після 15-хвилинної зарядки. Тестування також показало, що ноутбук заряджається на 45% менш ніж за 30 хвилин.

Продуктивність

Lenovo Yoga Slim 7x працює на процесорі Qualcomm Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) з 18 ядрами та максимальною частотою 4,7 ГГц. Нейронний процесор Hexagon забезпечує до 45 TOPS для швидшої роботи програм штучного інтелекту.

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За словами експерта, Snapdragon X2 Elite у поєднанні з 32 ГБ оперативної пам'яті на Lenovo Yoga Slim 7x значно потужніший за версію 2024 року. На Geekbench 6.2.2 ноутбук набрав 20 369 балів в одноядерному тесті та 3 764 балів у багатоядерному.

Як зазначає автор, Lenovo Yoga Slim 7x достатньо потужний для висококласних ігор та творчих завдань. Хоча Yoga Slim 7x не позиціонується як ноутбук для творців, він підходить для роботи в Adobe Premiere або DaVinci Resolve

Висновки

Загалом Lenovo Yoga Slim 7x 2026 року пропонує суттєві покращення продуктивності порівняно з версією 2024 року. Його потужності достатньо для більшості завдань, які потребують високої продуктивності.

Експерт радить Lenovo Yoga Slim 7x для користувачів, які шукають ноутбук з витривалим акумулятором, преміальною конструкцією та надійною продуктивністю. Завдяки яскравому дисплею, зручній клавіатурі та якісній камері він може стати чудовою альтернативою MacBook Air.

Ціна Lenovo Yoga Slim 7x — від 950 доларів.

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