Найкращі бюджетні ноутбуки на Windows 2026 року: топ-3 моделі Acer, ASUS, HP (фото)

Недорогі ноутбуки на базі Windows сьогодні забезпечують оптимальний баланс продуктивності та автономності для виконання основних повсякденних завдань. Розповідаємо про найпопулярніші моделі, які мають чудові відгуки.

Ці легкі ноутбуки чудово справляються з офісною роботою, навчанням та мультимедійними розвагами. "Фокус" підготував добірку з трьох найкращих доступних моделей від провідних брендів на українському ринку у 2026 році.

Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ працює на базі 8-ядерного процесора Intel Core Ultra 5 115U покоління Meteor Lake з інтегрованою графікою Intel Graphics 3 Xe. У комплекті — 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR5 та швидкий твердотільний накопичувач PCIe NVMe ємністю 512 ГБ. Матовий 15,6-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 1920x1080 пікселів забезпечує чітке зображення та широкі кути огляду при частоті оновлення 60 Гц.

Відео дня

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ Фото: rozetka.com.ua

Акумулятор ємністю 58 Вт·год забезпечує до восьми годин безперервної автономної роботи. Модель виконана у тонкому пластиковому корпусі сріблястого кольору вагою всього 1,6 кг. Комп’ютер оснащений FHD-камерою, широким набором інтерфейсів, зокрема двома портами USB Type-C, трьома роз’ємами USB Type-A, відеовихід HDMI та вбудований кардрідер MicroSD, а за бездротовий зв’язок відповідають модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2.

Ціна в Україні:

Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ — 23 999 грн

Опитування Яким ноутбуком ви користуєтесь? Опитування відкрите до Lenovo Xiaomi MаcBook Dell Asus Acer HP Інший варіант Голосувати

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978

Модель ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978 побудована на базі 6-ядерного процесора Intel Core i3-1315U архітектури Raptor Lake у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті DDR4. Для зберігання даних користувача передбачено SSD-диск ємністю 512 ГБ. Екран NanoEdge діагоналлю 15,6 дюйма оснащений матрицею IPS з роздільною здатністю FHD та матовим антибліковим покриттям. Дисплей має сертифікат TÜV Rheinland, що підтверджує низький рівень випромінювання синього світла для зменшення навантаження на очі.

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978 Фото: rozetka.com.ua

Шарнір пристрою дозволяє відкривати кришку на 180 градусів, а клавіатура ErgoSense оснащена білим підсвічуванням для комфортної роботи в умовах слабкого освітлення. На поверхню корпусу нанесено ексклюзивне захисне покриття AntiBacterial Guard, яке ефективно пригнічує ріст бактерій на 99 відсотків. Ноутбук важить 1,7 кг і оснащений акумулятором ємністю 42 Вт·год, веб-камерою з фізичною шторкою для захисту приватності та системою інтелектуального шумозаглушення на основі алгоритмів машинного навчання.

Ціна в Україні:

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978 — 20 999 грн

Ноутбук HP 15-fc0117ua (D4NX2EA)

Ноутбук HP Laptop 15-fc0117ua працює на базі чотириядерного процесора AMD Ryzen 5 7520U архітектури Zen 2 з базовою тактовою частотою 2,8 ГГц. За виведення зображення відповідає вбудований графічний чіп AMD Radeon 610M. Система оснащена 16 ГБ енергоефективної оперативної пам'яті LPDDR5-3200 та SSD-накопичувачем формату M.2 PCIe NVMe об'ємом 512 ГБ. Матовий 15,6-дюймовий IPS-екран має роздільну здатність 1920x1080 пікселів, яскравість 300 ніт і підтримує технологію Flicker-Free для усунення ефекту мерехтіння.

Ноутбук HP Laptop 15-fc0117ua (D4NX2EA) Фото: rozetka.com.ua

Літій-полімерний акумулятор ємністю 41 Вт·год забезпечує до десяти з половиною годин автономної роботи та підтримує технологію швидкої зарядки, відновлюючи 50 відсотків ємності за 45 хвилин. Корпус сріблястого кольору важить 1,59 кг і оснащений повнорозмірною клавіатурою з підсвічуванням та цифровим блоком. У комплекті ноутбука є адаптери Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, камера HP True Vision 720p із шторкою конфіденційності та апаратний криптографічний модуль TPM.

Ціна в Україні:

Ноутбук HP 15-fc0117ua (D4NX2EA) — 22 999 грн

Раніше повідомлялося, що експерт порадив альтернативу MacBook Neo.