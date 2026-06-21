Лучшие бюджетные Windows-ноутбуки 2026 года: топ-3 модели Acer, ASUS, HP (фото)

Недорогие Windows-ноутбуки сегодня предлагают оптимальный баланс производительности и автономности для выполнения базовых повседневных задач. Рассказываем про самые популярные варианты с отличными отзывами.

Эти легкие лэптопы отлично справляются с офисной работой, учебой и мультимедийными развлечениями. Фокус собрал подборку из трех лучших доступных моделей от ведущих брендов на украинском рынке в 2026 году.

Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ работает на базе 8-ядерного процессора Intel Core Ultra 5 115U поколения Meteor Lake с интегрированной графикой Intel Graphics 3 Xe. В наличии 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ. Матовый 15,6-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкую картинку и широкие углы обзора при частоте обновления 60 Гц.

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ Фото: rozetka.com.ua

Аккумулятор емкостью 58 Вт·ч гарантирует до восьми часов непрерывной автономной работы. Модель выполнена в тонком пластиковом корпусе серебристого цвета весом всего 1,6 кг. Компьютер оснащен FHD-камерой, широким набором интерфейсов, включая два порта USB Type-C, три разъема USB Type-A, видеовыход HDMI и встроенный кардридер MicroSD, а за беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Цена в Украине:

Acer Aspire Lite AL15-54P-53SQ — 23 999 грн

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ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978

Модель ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978 построена на 6-ядерном процессоре Intel Core i3-1315U архитектуры Raptor Lake в связке с 12 ГБ оперативной памяти DDR4. Для хранения пользовательских данных предусмотрен SSD-диск на 512 ГБ. Экран NanoEdge диагональю 15,6 дюйма оснащен матрицей IPS с разрешением FHD и матовым антибликовым покрытием. Дисплей имеет сертификацию TÜV Rheinland, подтверждающую низкий уровень излучения синего света для снижения нагрузки на глаза.

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978 Фото: rozetka.com.ua

Шарнир устройства позволяет раскрывать крышку на 180 градусов, а клавиатура ErgoSense дополнена белой подсветкой для комфортной работы при слабом освещении. На поверхность корпуса нанесено эксклюзивное защитное покрытие AntiBacterial Guard, которое эффективно подавляет рост бактерий на 99 процентов. Ноутбук весит 1,7 кг и предлагает батарею на 42 Вт·ч, веб-камеру с физической шторкой приватности и систему интеллектуального шумоподавления на базе алгоритмов машинного обучения.

Цена в Украине:

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ978 — 20 999 грн

HP Laptop 15-fc0117ua (D4NX2EA)

Ноутбук HP Laptop 15-fc0117ua работает под управлением четырехъядерного процессора AMD Ryzen 5 7520U архитектуры Zen 2 с базовой тактовой частотой 2,8 ГГц. За вывод изображения отвечает встроенный графический чип AMD Radeon 610M. Система снабжена 16 ГБ энергоэффективной оперативной памяти LPDDR5-3200 и SSD-накопителем формата M.2 PCIe NVMe объемом 512 ГБ. Матовый 15,6-дюймовый IPS-экран обладает разрешением 1920x1080 пикселей, яркостью 300 нит и поддерживает технологию Flicker-Free для устранения эффекта мерцания.

Ноутбук HP Laptop 15-fc0117ua (D4NX2EA) Фото: rozetka.com.ua

Литий-полимерная батарея на 41 Вт·ч обеспечивает до десяти с половиной часов автономной работы и поддерживает технологию быстрой зарядки, восполняя 50 процентов емкости за 45 минут. Корпус серебристого цвета весит 1,59 кг и оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой и цифровым блоком. В арсенале лэптопа присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, камера HP True Vision 720p со шторкой конфиденциальности и аппаратный криптографический модуль TPM.

Цена в Украине:

HP Laptop 15-fc0117ua (D4NX2EA) — 22 999 грн

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