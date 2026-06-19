Качественный ноутбук по доступной цене: эксперт посоветовал альтернативу MacBook Neo (фото)

Новый бюджетный ноутбук HP OmniBook 3 сочетает в себе приличную комплектацию и исключительное время автономной работы, что позволяет ему составить конкуренцию MacBook Neo от Apple.

Хотя HP OmniBook 3 не отличается флагманской производительностью или инновационным дизайном, это один из лучших ноутбуков по соотношению цены и функциональности в 2026 году, считает эксперт портала ZDNET Сезар Каденас.

Дизайн

HP OmniBook 3 имеет размеры 14,12 x 9,91 x 0,58 дюйма и весит чуть менее двух килограммов. Он легко помещается в рюкзаки и сумки, что делает его отличным выбором для путешествий.

Клавиатура HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

Для тестирования Каденас выбрал HP OmniBook 3 в цвете Glacial Silver. Автор отметил удобную клавиатуру и увеличенный трекпад по сравнению с предыдущей моделью. Поскольку трекпад расположен немного смещённо относительно центра, это позволяет держать руку в более естественном положении.

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Дисплей и звук

Дисплей HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

HP OmniBook 3 оснащен 2K OLED-экраном с рядом функций, улучшающих визуальное восприятие. Дисплей охватывает всю цветовую гамму DCI-P3 и может похвастаться высоким коэффициентом контрастности 1 000 000:1. Он также поддерживает 10-битную глубину цвета, что обеспечивает естественные цветовые переходы, а технология Eye Ease уменьшает количество вредного синего света.

В то же время Каденас отметил довольно низкую яркость — 300 нит. Если в помещении дисплей выглядит хорошо, то на улице видимость экрана резко снижается. Еще одним слабым местом HP OmniBook 3 оказались динамики. Они расположены в нижней части корпуса, что приводит к приглушенному звуку.

Производительность и аккумулятор

HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

HP OmniBook 3 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем объемом 512 ГБ. Хотя Snapdragon X и не является мощным чипом, ноутбук без проблем справляется с такими задачами, как офисная работа и просмотр потокового контента.

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В Geekbench 6.2.2 устройство набрало 2 149 баллов в одноядерном тесте и 10 767 — в многоядерном. Однако стоит учитывать, что Snapdragon X — относительно новый чип, поэтому некоторые приложения могут не работать с этим устройством из-за проблем с совместимостью.

В ходе тестирования аккумулятор HP OmniBook 3 проработал 28 часов на одном заряде. По словам эксперта, это один из лучших показателей, которые ему доводилось видеть.

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Выводы

Каденас отметил, что HP OmniBook 3 предлагает все необходимые функции для повседневного использования по удивительно доступной цене. Его производительности вполне достаточно для офиса, удаленной работы и учебы, а легкий корпус и впечатляющее время автономной работы делают эту модель очень портативной. Все эти характеристики позволяют MacBook Neo конкурировать с MacBook Neo.

Цена HP OmniBook 3 в Украине — от 26 999 грн.

Напомним, что компания Lenovo выпустила новый ноутбук Yoga Slim 7x с ярким 14-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аппаратным обеспечением и длительным временем автономной работы.

Фокус также сообщал, что Acer готовится выпустить бюджетный ноутбук Aspire Go 15 (2026), который также составит конкуренцию MacBook Neo.