Якісний ноутбук за доступну ціну: експерт порадив альтернативу MacBook Neo (фото)

Новий бюджетний ноутбук HP OmniBook 3 поєднує в собі пристойне обладнання та винятковий час автономної роботи, що дозволяє йому скласти конкуренцію MacBook Neo від Apple.

Хоча HP OmniBook 3 не вирізняється флагманською продуктивністю чи інноваційним дизайном, це один з найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та функціоналу у 2026 році, вважає експерт порталу ZDNET Сезар Каденас.

Дизайн

HP OmniBook 3 має габарити 14,12 x 9,91 x 0,58 дюйма та важить трохи менше двох кілограмів. Він легко поміщається в рюкзаки та сумки, що робить його чудовим вибором для подорожей.

Клавіатура HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

Для тестування Каденас обрав HP OmniBook 3 у кольорі Glacial Silver. Автор відзначив зручну клавіатуру та збільшений трекпад порівняно з попередньою моделлю. Оскільки трекпад розташований трохи не по центру, це дозволяє тримати руку у більш природньому положенні.

Відео дня

Дисплей та звук

Дисплей HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

HP OmniBook 3 отримав 2K OLED-екран з низкою функцій покращення візуального оформлення. Дисплей охоплює всю колірну гаму DCI-P3 та може похвалитися високим коефіцієнтом контрастності 1 000 000:1. Він також підтримує 10-бітну глибину кольору, що забезпечує природні переходи кольорів, а технологія Eye Ease зменшує кількість шкідливого синього світла.

Водночас Каденас вказав на досить низьку яскравість в 300 ніт. Якщо у приміщенні дисплей виглядає добре, то на вулиці видимість екрана різко падає. Ще однією слабкою стороною HP OmniBook 3 виявились динаміки. Вони розташовані у нижній частині корпусу, що призводить до приглушеного звуку.

Продуктивність та акумулятор

HP OmniBook 3 Фото: zdnet.com

HP OmniBook 3 має процесор Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та SSD-накопичувачем на 512 ГБ. Хоча Snapdragon X не є потужним чипом, ноутбук без проблем справляється з такими задачами, як офісна робота та перегляд потокового контенту.

На Geekbench 6.2.2 пристрій набрав 2 149 балів у одноядерному тесті та 10 767 у багатоядерному. Однак варто враховувати, що Snapdragon X є відносно новим чипом, тож деякі програми можуть не працювати з цим обладнанням через проблеми сумісності.

Під час тестування акумулятора HP OmniBook 3 витримав 28 годин на одному заряді. За словами експерта, це один з найкращих показників, які йому доводилось бачити.

Опитування Яким ноутбуком ви користуєтесь? Опитування відкрите до Lenovo Xiaomi MаcBook Dell Asus Acer HP Інший варіант Голосувати

Висновки

Каденас зазначив, що HP OmniBook 3 пропонує всі необхідні функції для щоденного використання за напрочуд доступною ціною. Його продуктивності цілком достатньо для офісу, віддаленої роботи та навчання, а легкий корпус та вражаючий час роботи від акумулятора роблять цю модель дуже портативною. Всі ці характеристики дозволяють MacBook Neo конкурувати з MacBook Neo.

Ціна HP OmniBook 3 в Україні — від 26 999 грн.

Нагадаємо, Lenovo випустила новий ноутбук Yoga Slim 7x з яскравим 14-дюймовим OLED-дисплеєм, солідним апаратним забезпеченням та тривалим часом автономної роботи.

Фокус також повідомляв, що Acer готується випустити бюджетний ноутбук Aspire Go 15 (2026), який також складе конкуренцію MacBook Neo.