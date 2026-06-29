Лучшие игровые ноутбуки 2026 года: эксперт сравнил Asus ROG и Lenovo Legion (фото)

Линейки ноутбуков Lenovo Legion и Asus ROG предлагают первоклассные игровые возможности, включая флагманскую производительность и превосходное охлаждение.

Компании Asus и Lenovo придерживаются несколько разных приоритетов, когда речь заходит о ноутбуках. Чтобы понять, какой игровой ноутбук лучше купить в 2026 году, эксперт портала Gizmochina сравнил модели Asus ROG Strix G16 (2025) и Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (2025).

Производительность

Дисплей Asus ROG Strix G16 Фото: Asus

Как Asus ROG Strix G16, так и Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 оснащены видеокартами NVIDIA RTX 5060 с поддержкой DLSS 4. Производительность этих видеокарт практически одинакова. Частота смены кадров также одинакова на обоих ноутбуках.

В то же время Lenovo Legion обладает определенным преимуществом благодаря чипу Intel Panther Lake. Он лучше справляется с задачами, требующими больших ресурсов процессора, такими как редактирование видео и потоковая передача.

Відео дня

Дисплей

Дисплей Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 Фото: Lenovo

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 оснащен OLED-экраном PureSight, который обеспечивает глубокие оттенки черного, более быстрое время отклика пикселей и более яркие цвета, чем IPS-панель базовой модели Asus ROG Strix G16.

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В свою очередь, версия Strix G16, доступная в фирменных магазинах Asus, оснащена дисплеем Nebula с разрешением 2,5K и частотой обновления 300 Гц, который значительно четче и быстрее, чем дисплей Lenovo.

В целом экран Lenovo Legion обещает более насыщенные цвета, тогда как сильными сторонами панели Asus ROG являются частота обновления и разрешение.

Охлаждение

Asus ROG Strix G16 (2025) Фото: Asus

Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 и Asus ROG Strix G16 оснащены испарительными камерами, что делает их отличными ноутбуками для длительной игры. Asus имеет небольшое преимущество, поскольку применяет жидкий металл Conductonaut Extreme к обоим чипам, а не только к процессору.

Портативность

15,3-дюймовый Legion Pro 5i Gen 10 компактнее 16-дюймового ROG Strix G16. Более того, Lenovo разработала более лёгкий и тонкий корпус для моделей 2026 года.

Возможность модернизации

Lenovo Legion Pro 5i 10-го поколения (2025) Фото: Lenovo

Asus ROG Strix G16 и Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 проще модернизировать, чем среднестатистический игровой ноутбук. Ни в одной из этих моделей оперативная память не припаяна к материнской плате, что позволяет добавить память при необходимости.

Выводы

Как отмечает эксперт, оба ноутбука — хороший вариант для игр в 2026 году. Однако Lenovo Legion 5a Gen 11 предлагает лучшее соотношение цены и качества, что в сочетании с премиальным OLED-дисплеем делает его более выгодной покупкой.

Официальная цена Asus ROG Strix G16 (2025) — 1599 долларов (около 71 763 грн).

Официальная цена Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (2025) — 1299 долларов (около 58 299 грн).

Напомним, ранее эксперт сравнил недорогие ноутбуки MacBook Neo и Acer Swift Air 14.

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