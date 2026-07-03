Гідна альтернатива MacBook: експерт порадив потужний ноутбук на Windows (фото)

Ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 року поєднує в собі витончений дизайн, яскравий OLED-дисплей та вражаючу продуктивність.

На перший погляд, новий HP OmniBook Ultra 14 може нагадати MacBook Air, проте тести показали, що це модель рівня Pro. Можливості пристрою випробував експерт порталу ZDNET Сезар Каденас.

Дизайн

OmniBook Ultra 14 важить трохи більше кілограма. У найтовстішій точці він має товщину всього 10,7 мм, що робить його тоншими за M5 MacBook Air. Попри елегантний дизайн, його корпус з переробленого алюмінію надзвичайно міцний.

Каденас також відзначив зручну клавіатуру з приємним на дотик клавішами. Нижче знаходиться тактильна сенсорна панель HP. Вона чутлива, плавна та підтримує кілька жестів рукою для кращого керування курсором.

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Клавіатура HP OmniBook Ultra 14 Фото: zdnet.com

OmniBook Ultra 14 доступний у трьох кольорах. Примітно, що за кольором можна визначити тип обладнаня, на якому працює ноутбук. Наприклад, Stone Blue оснащений процесором Qualcomm Snapdragon, тоді як варіанти Eclipse Gray та Silk Sand отримали чипсети Intel.

Дисплей

OmniBook Ultra 14 оснащений яскравим та контрастним сенсорним OLED-екраном із роздільною здатністю 3K, що охоплює всю колірну гаму DCI-P3. Точність передачі кольорів дисплея становить Delta E < 1. Це означає, що кольори на екрані дуже близькі до реальних, а отже він добре підходить для творчих завдань.

Водночас експерт зауважив, що дисплей OmniBook Ultra 14 надто глянцевий. Якщо у приміщенні кольори передаються чудово, то під прямими сонячними променями він страждає від сильних відблисків.

HP OmniBook Ultra 14 на вулиці Фото: zdnet.com

Над екраном розташована 5-мегапіксельна камера. Вона непогано справляється з відеодзвінками, однак могла б бути кращою, враховуючи решту характеристик ноутбука.

Продуктивність

Каденас випробував OmniBook Ultra 14, оснащений процесором Snapdragon X2 Elite та 64 ГБ оперативної пам'яті. Ноутбук виявся неймовірно швидким та плавним, що підтверджується результатами бенчмарків.

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У тестах на Geekbench 6 він перевершив такі моделі, як M5 MacBook Pro, Asus ExpertBook Ultra B9 та Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14. Варто враховувати, що протягом триваліших тестових сесій OmniBook надавав пріоритет ефективності та управлінню температурою над продуктивністю, однак у реальному житті це майже не помітно.

Тестування також показало, що HP OmniBook Ultra 14 може витримувати до 24 годин на одному заряді. Це одна з найкращих характеристик батареї, які експерту доводилося зустрічати на преміальних Windows-ноутбуках цього року.

Висновки

HP OmniBook Ultra 14 Фото: zdnet.com

Каденас радить HP OmniBook Ultra 14 для досвідчених користувачів, які шукають новий преміальний робочий ноутбук на Windows. Модель Snapdragon є кращим вибором для тривалого часу автономної роботи, тоді як варіанти Intel представлені в більш бюджетних варіантах.

Ціна HP OmniBook Ultra 14 — від 1200 доларів за базову конфігурацію Intel Core (близько 53 407 грн).

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