Найкращі ноутбуки на Windows: експерт порадив 7 моделей, які вартують уваги (фото)

Купівля найкращого ноутбука на Windows може бути непростим завданням, адже на ринку представлена величезна кількість варіантів на різний бюджет. У список найкращих сьогодні входять моделі від брендів Lenovo, Samsung, Asus,

Щоб спросити вибір ноутбука на Windows у 2026 році, експерт порталу Tom's Guide Дарраг Мерфі виділив 7 найкращих моделей у 2026 році за результатами тестування.

Dell XPS 14 (2026)

Dell XPS 14 (2026) Фото: tomsguide.com

Dell XPS 14 (2026) — це найкращий ноутбук на Windows для більшості людей. Завдяки процесору Intel Core Ultra X7 358H він пропонує солідну продуктивність для роботи, навчання та навіть ігор.

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Окремо експерт відзначив чудовий сенсорний OLED-дисплей InfinityEdge tandem з роздільною здатністю 2880 x 1800. Він забезпечує високу контрастність, насичені кольори та яскравий HDR. Оновлений дизайн Dell XPS 14 (2026) також позбавлений недоліків, притаманний моделям попереднього покоління.

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Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x працює на чипі Snapdragon X, створеному для бюджетних ноутбуків. Попри це, він пропонує пристойну продуктивність для багатозадачності та навіть легкого редагування фото та відео.

Мерфі похвалив тонкий та легкий дизайн Lenovo IdeaPad Slim 3x та швидку клавіатуру. Водночас він зазначив, що 15,3-дюймовий сенсорний IPS-дисплей має частоту оновлення лише 60 Гц та низьку яскравість, а динаміки видаються досить слабкими.

Samsung Galaxy Book 6 Ultra

Samsung Galaxy Book 6 Ultra

Основними перевагами Samsung Galaxy Book 6 Ultra є 16-дюймовий AMOLED-дисплей, флагманський процесор Intel Panther Laker та опціональна відеокарта RTX 50-ї серії. Все це робить його одним з найкращих преміальних ноутбуків на Windows.

Серед інших плюсів Samsung Galaxy Book 6 Ultra — витончений дизайн з високоякісними матеріалами, приємна клавіатура, а також насичений та потужний звук. Найбільшим компромісом тут є попередньо встановлене програмне забезпечення Samsung. Воно не знижує продуктивність, проте доведеться витратити час на видалення або вимкнення непотрібного.

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 — це чудовий варіант для геймерів. Він отримав 14-дюймовий OLED-дисплей (2880 x 1800) з частотою оновлення 120 Гц і швидким часом відгуку 0,2, а також потужну відеокарту серії Nvidia RTX 50 (аж до RTX 5080).

Ноутбук працює на процесорі AMD Ryzen AI 9 HX 370 у поєднанні з до 64 ГБ оперативної пам'яті та 2 ТБ вбудованого сховища. Водночас варто враховувати, що час роботи від батареї не є сильною стороною цієї моделі.

Asus Zenbook Duo

Asus Zenbook Duo Фото: zdnet.com

Asus Zenbook Duo (2026) лідирує серед ноутбуків "2-в-1". Цей пристрій пропонує два повноцінні 14-дюймові сенсорні 3K OLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, а також потужний процесор Intel Core Ultra X9 388H.

Попри два екрани, Asus Zenbook Duo (2026) має пристойний час роботи від акумулятора — 14 годин. Основним недоліком даної моделі є висока вартість.

Asus ProArt GoPro Edition (PX13)

Asus ProArt GoPro Edition (PX13)

Asus ProArt GoPro Edition (PX13) наразі є найкращим варіантом на Windows для представників творчих професій. Його сильні сторони включають 13-дюймовий сенсорний 3K OLED-екран та потужний процесор AMD Ryzen AI Max+ 395.

Завдяки інтегрованій відеокарті Radeon 8060S ноутбук Asus ProArt GoPro Edition (PX13) чудово підійде для 3D-дизайну та багатьох вимогливих ігор. Окрім того, він здатен протриматися понад 11 годин без підзарядки, що дозволяє працювати в дорозі.

Lenovo IdeaPad Slim 5x Gen 11

Lenovo IdeaPad Slim 5x Gen 11

Lenovo IdeaPad Slim 5x пропонує винятковий час автономної роботи та ефективний процесор Snapdragon X2 Plus за відносно доступною ціною. У лабораторних тестах він пропрацював 15 годин і 24 хвилини на одній зарядці.

Мерфі відзначив тонкий корпус Lenovo IdeaPad Slim 5x, а також солідний набір портів. Ноутбук має два порти USB-A, два порти USB-C, HDMI 2.1, роз'єм для навушників і зчитувач карт microSD. Слабким місцем цієї моделі є відеодзвінки, оскільки вбудована камера видає зернисте зображення.

Нагадаємо, раніше експерт обрав 5 найкращих ноутбуків для студентів у 2026 році.

Фокус також писав про те, який ноутбук для геймерів кращий — Asus ROG чи Lenovo Legion.