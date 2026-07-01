Лучшие ноутбуки на Windows: эксперт посоветовал 7 моделей, заслуживающих внимания (фото)

Покупка лучшего ноутбука на Windows может оказаться непростой задачей, ведь на рынке представлено огромное количество вариантов на любой бюджет. В список лучших на сегодняшний день входят модели от брендов Lenovo, Samsung, Asus,

Чтобы помочь с выбором ноутбука на Windows в 2026 году, эксперт портала Tom's Guide Дарраг Мерфи выделил 7 лучших моделей 2026 года по результатам тестирования.

Dell XPS 14 (2026)

Dell XPS 14 (2026) Фото: tomsguide.com

Dell XPS 14 (2026) — это лучший ноутбук на Windows для большинства пользователей. Благодаря процессору Intel Core Ultra X7 358H он обеспечивает высокую производительность для работы, учебы и даже игр.

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Отдельно эксперт отметил великолепный сенсорный OLED-дисплей InfinityEdge tandem с разрешением 2880 x 1800. Он обеспечивает высокую контрастность, насыщенные цвета и яркий HDR. Обновленный дизайн Dell XPS 14 (2026) также лишен недостатков, присущих моделям предыдущего поколения.

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Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x работает на чипе Snapdragon X, разработанном для бюджетных ноутбуков. Несмотря на это, он обеспечивает приличную производительность для многозадачности и даже несложной обработки фото и видео.

Мерфи высоко оценил тонкий и легкий дизайн Lenovo IdeaPad Slim 3x, а также отзывчивую клавиатуру. В то же время он отметил, что 15,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей имеет частоту обновления всего 60 Гц и низкую яркость, а динамики кажутся довольно слабыми.

Samsung Galaxy Book 6 Ultra

Samsung Galaxy Book 6 Ultra

Основными преимуществами Samsung Galaxy Book 6 Ultra являются 16-дюймовый AMOLED-дисплей, флагманский процессор Intel Panther Laker и опциональная видеокарта серии RTX 50. Все это делает его одним из лучших премиальных ноутбуков на Windows.

Среди других преимуществ Samsung Galaxy Book 6 Ultra — изящный дизайн с использованием высококачественных материалов, удобная клавиатура, а также насыщенный и мощный звук. Самым большим компромиссом здесь является предустановленное программное обеспечение Samsung. Оно не снижает производительность, однако придётся потратить время на удаление или отключение ненужных компонентов.

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 — отличный вариант для геймеров. Он оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем (2880 x 1800) с частотой обновления 120 Гц и быстрым временем отклика 0,2, а также мощную видеокарту серии Nvidia RTX 50 (вплоть до RTX 5080).

Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 в сочетании с оперативной памятью объемом до 64 ГБ и встроенным хранилищем объемом 2 ТБ. В то же время стоит учитывать, что время автономной работы не является сильной стороной этой модели.

Asus Zenbook Duo

Asus Zenbook Duo Фото: zdnet.com

Asus Zenbook Duo (2026) лидирует среди ноутбуков "2-в-1". Это устройство оснащено двумя полноценными 14-дюймовыми сенсорными 3K OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, а также мощным процессором Intel Core Ultra X9 388H.

Несмотря на два экрана, Asus Zenbook Duo (2026) отличается приличным временем автономной работы — 14 часов. Основным недостатком данной модели является высокая стоимость.

Asus ProArt GoPro Edition (PX13)

Asus ProArt GoPro Edition (PX13)

Asus ProArt GoPro Edition (PX13) на данный момент является лучшим вариантом на Windows для представителей творческих профессий. К его сильным сторонам относятся 13-дюймовый сенсорный 3K OLED-экран и мощный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395.

Благодаря встроенной видеокарте Radeon 8060S ноутбук Asus ProArt GoPro Edition (PX13) отлично подойдет для 3D-дизайна и многих ресурсоемких игр. Кроме того, он способен проработать более 11 часов без подзарядки, что позволяет работать в дороге.

Lenovo IdeaPad Slim 5x 11-го поколения

Lenovo IdeaPad Slim 5x 11-го поколения

Lenovo IdeaPad Slim 5x отличается исключительным временем автономной работы и эффективным процессором Snapdragon X2 Plus по относительно доступной цене. В лабораторных тестах он проработал 15 часов и 24 минуты на одной зарядке.

Мерфи отметил тонкий корпус Lenovo IdeaPad Slim 5x, а также солидный набор портов. Ноутбук оснащён двумя портами USB-A, двумя портами USB-C, разъемом HDMI 2.1, разъёмом для наушников и кардридером microSD. Слабым местом этой модели являются видеозвонки, поскольку встроенная камера дает зернистое изображение.

Напомним, ранее эксперт выбрал 5 лучших ноутбуков для студентов в 2026 году.

Фокус также писал о том, какой ноутбук для геймеров лучше — Asus ROG или Lenovo Legion.