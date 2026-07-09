Недорогие, но надежные ноутбуки: эксперт посоветовал 3 качественные модели на 2026 год (фото)

Chromebook, как правило, дешевле традиционных ноутбуков на Windows или MacBook благодаря облегченной ОС и менее мощным процессорам, поэтому они являются отличным вариантом для детей или неприхотливых пользователей.

Испытав более 100 различных ноутбуков, эксперт портала Tom's Guide Дарраг Мерфи порекомендовал 3 модели Chromebook, которые стоит купить в 2026 году.

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus Фото: Tom's Guide

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus сочетает в себе универсальность, долговечность и способность быстро выполнять повседневные задачи. Это устройство форм-фактора "2 в 1", оснащенное процессором Intel Core i3 и сенсорным дисплеем.

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Как отмечает Мерфи, 12-месячная гарантия на использование искусственного интеллекта от Google в сочетании с поддержкой нескольких учетных записей в ChromeOS позволяют максимально эффективно использовать Gemini и даже NotebookLM. Единственный существенный недостаток устройства — отсутствие стилуса в комплекте.

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Цена Chromebook Lenovo Flex 5i Plus — от 500 долларов (около 22 250 грн).

Chromebook Lenovo Duet 3

Chromebook Lenovo Duet 3 Фото: Future

Chromebook Lenovo Duet 3 — это ещё одна модель "2-в-1", которая предлагает отличный функционал по удивительно доступной цене. Он оснащен 11-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением WUXGA и может использоваться, в том числе, в качестве планшета.

Среди преимуществ Chromebook Lenovo Duet 3 эксперт отметил более 10 часов автономной работы и компактный дизайн со съемной клавиатурой, что делает его идеальным вариантом для путешествий.

Цена Chromebook от Lenovo Duet 3 — 359 долларов (около 16 000 грн).

Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 10-го поколения

Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 10-го поколения Фото: Tom's Guide

Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 отличается прочным алюминиевым корпусом и одной из самых удобных клавиатур в своей ценовой категории. Мощности процессора Intel Core 3 N355 достаточно для быстрой и плавной работы.

Ноутбук обеспечивает более 8 часов автономной работы, однако следует учитывать, что яркость дисплея менее 300 нит затрудняет использование гаджета на улице или в очень ярко освещенных помещениях.

Цена Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 — от 439 долларов (около 19 540 грн).

Напомним, что новый HP OmniBook Ultra 14 может составить конкуренцию MacBook Pro по производительности.

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