Недорогие, но надежные ноутбуки: эксперт посоветовал 3 качественные модели на 2026 год (фото)
Chromebook, как правило, дешевле традиционных ноутбуков на Windows или MacBook благодаря облегченной ОС и менее мощным процессорам, поэтому они являются отличным вариантом для детей или неприхотливых пользователей.
Испытав более 100 различных ноутбуков, эксперт портала Tom's Guide Дарраг Мерфи порекомендовал 3 модели Chromebook, которые стоит купить в 2026 году.
Chromebook Lenovo Flex 5i Plus
Chromebook Lenovo Flex 5i Plus сочетает в себе универсальность, долговечность и способность быстро выполнять повседневные задачи. Это устройство форм-фактора "2 в 1", оснащенное процессором Intel Core i3 и сенсорным дисплеем.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
Как отмечает Мерфи, 12-месячная гарантия на использование искусственного интеллекта от Google в сочетании с поддержкой нескольких учетных записей в ChromeOS позволяют максимально эффективно использовать Gemini и даже NotebookLM. Единственный существенный недостаток устройства — отсутствие стилуса в комплекте.
- Цена Chromebook Lenovo Flex 5i Plus — от 500 долларов (около 22 250 грн).
Chromebook Lenovo Duet 3
Chromebook Lenovo Duet 3 — это ещё одна модель "2-в-1", которая предлагает отличный функционал по удивительно доступной цене. Он оснащен 11-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением WUXGA и может использоваться, в том числе, в качестве планшета.
Среди преимуществ Chromebook Lenovo Duet 3 эксперт отметил более 10 часов автономной работы и компактный дизайн со съемной клавиатурой, что делает его идеальным вариантом для путешествий.
- Цена Chromebook от Lenovo Duet 3 — 359 долларов (около 16 000 грн).
Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 10-го поколения
Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 отличается прочным алюминиевым корпусом и одной из самых удобных клавиатур в своей ценовой категории. Мощности процессора Intel Core 3 N355 достаточно для быстрой и плавной работы.
Ноутбук обеспечивает более 8 часов автономной работы, однако следует учитывать, что яркость дисплея менее 300 нит затрудняет использование гаджета на улице или в очень ярко освещенных помещениях.
- Цена Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 — от 439 долларов (около 19 540 грн).
Напомним, что новый HP OmniBook Ultra 14 может составить конкуренцию MacBook Pro по производительности.
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