Недорогі, але надійні ноутбуки: експерт порадив 3 якісні моделі на 2026 рік (фото)

Chromebook загалом дешевші за традиційні ноутбуки з Windows або MacBook завдяки полегшеній ОС та менш потужним процесорам, тож є чудовим варіантом для дітей або невибагливих користувачів.

Випробувавши понад 100 різних ноутбуків, експерт порталу Tom's Guide Дарраг Мерфі порадив 3 моделі Chromebook, які варто купити у 2026 році.

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus Фото: Tom's Guide

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus поєднує у собі універсальність, довговічність та здатність швидко виконувати повсякденні завдання. Це пристрій форм-факторі "2 в 1", оснащений процесором Intel Core i3 та сенсорним дисплеєм.

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Як зазначає Мерфі, 12 місяців гарантії на використання штучного інтелекту від Google разом із підтримкою кількох облікових записів у ChromeOS дозволяють максимально ефективно використовувати Gemini та навіть NotebookLM. Єдиний суттєвий недолік пристрою — відсутність стилуса в комплекті.

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Ціна Chromebook Lenovo Flex 5i Plus — від 500 доларів (близько 22 250 грн).

Chromebook Lenovo Duet 3

Chromebook Lenovo Duet 3 Фото: Future

Chromebook від Lenovo Duet 3 — це ще одна модель "2-в-1", яка пропонує чудовий функціонал за напрочуд доступну ціну. Він отримав 11-дюймовий сенсорний IPS-дисплей WUXGA та може використовуватись, в тому числі, як планшет.

Серед переваг Chromebook Lenovo Duet 3 експерт відзначив понад 10 годин автономної роботи та компактний дизайн зі змінною клавіатурою, що робить його ідеальним варіантом для подорожей.

Ціна Chromebook від Lenovo Duet 3 — 359 доларів (близько 16 000 грн).

Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10

Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 Фото: Tom's Guide

Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 вирізняється міцним алюмінієвим корпусом та однією з найзручніших клавіатур за свою ціну. Потужності процесора Intel Core 3 N355 достатньо для швидкої та плавної роботи.

Ноутбук пропонує понад 8 годин роботи від акумулятора, проте варто враховувати, що яскравість дисплея менше 300 ніт ускладнює використання гаджета на вулиці або у дуже яскраво освітлених приміщеннях.

Ціна Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 — від 439 доларів (близько 19 540 грн).

Нагадаємо, новий HP OmniBook Ultra 14 може скласти конкуренцію MacBook Pro за продуктивністю.

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