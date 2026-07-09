Недорогі, але надійні ноутбуки: експерт порадив 3 якісні моделі на 2026 рік (фото)
Chromebook загалом дешевші за традиційні ноутбуки з Windows або MacBook завдяки полегшеній ОС та менш потужним процесорам, тож є чудовим варіантом для дітей або невибагливих користувачів.
Випробувавши понад 100 різних ноутбуків, експерт порталу Tom's Guide Дарраг Мерфі порадив 3 моделі Chromebook, які варто купити у 2026 році.
Chromebook Lenovo Flex 5i Plus
Chromebook Lenovo Flex 5i Plus поєднує у собі універсальність, довговічність та здатність швидко виконувати повсякденні завдання. Це пристрій форм-факторі "2 в 1", оснащений процесором Intel Core i3 та сенсорним дисплеєм.
Яким ноутбуком ви користуєтесь?
Як зазначає Мерфі, 12 місяців гарантії на використання штучного інтелекту від Google разом із підтримкою кількох облікових записів у ChromeOS дозволяють максимально ефективно використовувати Gemini та навіть NotebookLM. Єдиний суттєвий недолік пристрою — відсутність стилуса в комплекті.
- Ціна Chromebook Lenovo Flex 5i Plus — від 500 доларів (близько 22 250 грн).
Chromebook Lenovo Duet 3
Chromebook від Lenovo Duet 3 — це ще одна модель "2-в-1", яка пропонує чудовий функціонал за напрочуд доступну ціну. Він отримав 11-дюймовий сенсорний IPS-дисплей WUXGA та може використовуватись, в тому числі, як планшет.
Серед переваг Chromebook Lenovo Duet 3 експерт відзначив понад 10 годин автономної роботи та компактний дизайн зі змінною клавіатурою, що робить його ідеальним варіантом для подорожей.
- Ціна Chromebook від Lenovo Duet 3 — 359 доларів (близько 16 000 грн).
Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10
Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 вирізняється міцним алюмінієвим корпусом та однією з найзручніших клавіатур за свою ціну. Потужності процесора Intel Core 3 N355 достатньо для швидкої та плавної роботи.
Ноутбук пропонує понад 8 годин роботи від акумулятора, проте варто враховувати, що яскравість дисплея менше 300 ніт ускладнює використання гаджета на вулиці або у дуже яскраво освітлених приміщеннях.
- Ціна Lenovo Chromebook Plus 2-в-1 Gen 10 — від 439 доларів (близько 19 540 грн).
Нагадаємо, новий HP OmniBook Ultra 14 може скласти конкуренцію MacBook Pro за продуктивністю.
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