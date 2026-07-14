Легче MacBook Air: вышел новый ноутбук на Windows с мощным процессором (фото)

Ноутбук Asus A14 Air (2026) отличается исключительной портативностью, не уступая при этом в производительности и других характеристиках.

Asus A14 Air (2026) легче MacBook Air и обладает рядом функций, ориентированных на студентов, офисных сотрудников и обычных пользователей, отмечает портал Gizmochina.

Новинка от Asus весит всего 990 г при толщине 14,9 мм. Корпус ноутбука изготовлен из металла и доступен в цветах Hyacinth Blue и Iris Purple.

Asus A14 Air (2026) Фото: Asus

OLED-дисплей Asus A14 Air имеет диагональ 14 дюймов, разрешение 2,8K (2880 x 1800), частоту обновления 120 Гц, соотношение сторон 16:10, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, пиковую яркость 600 нит, коэффициент контрастности 1 000 000:1 и заводскую калибровку с Delta E ниже 1.

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Asus A14 Air работает на процессоре AMD Ryzen 9 8945H с частотой в режиме Boost до 5,2 ГГц, встроенной видеокартой Radeon 780M и технологией Ryzen AI, обеспечивающей производительность искусственного интеллекта до 39 TOPS. Имеется три режима охлаждения, между которыми можно переключаться в зависимости от рабочей нагрузки.

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Что касается памяти, доступны конфигурации с 16 ГБ или 32 ГБ памяти LPDDR5X в сочетании с SSD-накопителем объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0. Для расширения хранилища предусмотрен дополнительный слот M.2 2242.

Asus A14 Air (2026) Фото: Asus

Среди прочих характеристик нового Asus A14 Air — аккумулятор емкостью 70 Вт·ч, функция распознавания лиц с помощью ИК-излучения для Windows Hello, шарнир, поворачивающийся на 180 градусов, сертификацию прочности MIL-STD-810H, Wi-Fi 6, Bluetooth, два порта USB-A, один порт USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, один полнофункциональный порт USB-C, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников.

На данный момент Asus A14 Air (2026) уже официально вышел в Китае. Дата глобального релиза пока неизвестна.

Цена Asus A14 Air (2026) — от 6799 юаней (около 45 048 грн).

Напомним, что ноутбук HP OmniBook Ultra 14 2026 превзошел MacBook Pro по производительности в ходе тестирования.

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