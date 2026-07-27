Недорогі, але якісні ноутбуки: топ 3 варіанти для студентів на 2026 рік (фото)
Сучасні ноутбуки, як правило, легко справляються з навантаженнями, пов’язаними з навчанням. Проте деякі моделі пропонують краще співвідношення ціни та функціоналу, ніж більшість конкурентів.
Випробувавши низку ноутбуків, експерт порталу Tom's Guide Дарраг Мерфі порадив три найкращі моделі для студентів у 2026 році.
MacBook Neo
MacBook Neo став першим бюджетним ноутбуком Apple, фактично орієнтованим на студентів. Він працює на чипі A18 Pro, який використовується у деяких моделях iPhone, та доступний у кількох яскравих кольорах.
Яким ноутбуком ви користуєтесь?
Можливостей MacBook Neo цілком достатньо для багатозадачності, перемикання між кількома вкладками та програмами, редагування фотографій та навіть деяких казуальних ігор. Однак доведеться змиритися з відсутністю підсвічування клавіатури, обмеженою кількістю портів та лише 8 ГБ оперативної пам’яті.
Характеристики MacBook Neo:
- дисплей — 13-дюймовий (2408 x 1506) Liquid Retina, 60 Гц;
- процесор — 6-ядерний Apple A18 Pro;
- графічний процесор — Apple A18 Pro з 5 ядрами;
- оперативна пам'ять — 8 ГБ;
- об'єм пам'яті — від 256 ГБ до 512 ГБ;
- вага — 1,2 кг;
- час роботи від батареї — 13:28.
Lenovo IdeaPad Slim 3x
Lenovo IdeaPad Slim 3x — це ідеальний ноутбук для студентів, які віддають перевагу Windows над macOS. Цей пристрій не створений для складної творчої роботи чи ігор, але він чудово справляється з базовими задачами.
Процесор Snapdragon X забезпечує плавну роботу з текстом та електронною поштою, а також дозволяє виконувати нескладне редагування фотографій та відео. Тонкий корпус та легка вага роблять IdeaPad Slim 3x зручним для носіння в рюкзаку. Однак варто враховувати, що він має не надто яскравий дисплей та посередні динаміки.
Характеристики Lenovo IdeaPad Slim 3x:
- дисплей — 15,3-дюймовий сенсорний IPS-дисплей FHD+ (1920 x 1200), 60 Гц;
- процесор — Qualcomm Snapdragon X 8-ядерний (X1-26-100);
- графічний процесор — Qualcomm Adreno;
- оперативна пам'ять — 16 ГБ;
- пам'ять — 256 ГБ;
- вага — 1,5;
- час роботи від батареї — 16:29.
Dell XPS 13 (2026)
Тим, хто хоче отримати більш преміальний досвід роботи з Windows за відносно доступною ціною, експерт радить звернути увагу на Dell XPS 13 (2026). Цей тонкий ноутбук перевершує Lenovo IdeaPad Slim 3x завдяки надзвичайно чіткому 13,4-дюймовому сенсорному екрану з високою роздільною здатністю.
Завдяки процесору Intel Core 5 320 Wildcat Lake у поєднанні з до 32 ГБ оперативної пам'яті та швидким сховищем ноутбук добре справляється з типовими студентським завданнями. Проте редагування відео та вимогливі ігри все ще є недоступним, принаймні для базової конфігурації. Серед інших недоліки варто згадати наявність лише двох портів USB-C без роз’єму для навушників та не надто якісну вебкамеру.
Характеристики Dell XPS 13 (2026):
- дисплей — 13,4-дюймовий сенсорний екран InfinityEdge з роздільною здатністю 2,5K (2560 x 1600), 30 Гц ~ 120 Гц;
- процесор — Intel Core 5 320;
- графічний процесор — Intel Graphics;
- оперативна пам'ять — до 32 ГБ;
- обсяг пам'яті — 1 ТБ;
- вага – 0,9 кг;
- час роботи від батареї — 14:29.
Нагадаємо, ноутбук Dell Inspiron 14 Plus пропонує хорошу продуктивність та тривалий час автономної роботи.
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