Недорогие, но качественные ноутбуки: топ-3 варианта для студентов на 2026 год (фото)
Современные ноутбуки, как правило, легко справляются с нагрузками, связанными с учебой. Однако некоторые модели отличаются более выгодным соотношением цены и функциональности, чем у большинства конкурентов.
Опробовав ряд ноутбуков, эксперт портала Tom's Guide Дарраг Мерфи порекомендовал три лучшие модели для студентов в 2026 году.
MacBook Neo
MacBook Neo стал первым бюджетным ноутбуком Apple, фактически ориентированным на студентов. Он работает на чипе A18 Pro, который используется в некоторых моделях iPhone, и доступен в нескольких ярких цветах.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
Мощности MacBook Neo вполне хватает для многозадачности, переключения между несколькими вкладками и программами, редактирования фотографий и даже некоторых казуальных игр. Однако придется смириться с отсутствием подсветки клавиатуры, ограниченным количеством портов и всего лишь 8 ГБ оперативной памяти.
Характеристики MacBook Neo:
- дисплей — 13-дюймовый (2408 x 1506) Liquid Retina, 60 Гц;
- процессор — 6-ядерный Apple A18 Pro;
- графический процессор — Apple A18 Pro с 5 ядрами;
- оперативная память — 8 ГБ;
- объём памяти — от 256 ГБ до 512 ГБ;
- вес — 1,2 кг;
- время работы от аккумулятора — 13:28.
Lenovo IdeaPad Slim 3x
Lenovo IdeaPad Slim 3x — это идеальный ноутбук для студентов, которые предпочитают Windows вместо macOS. Это устройство не предназначено для сложной творческой работы или игр, но оно отлично справляется с базовыми задачами.
Процессор Snapdragon X обеспечивает плавную работу с текстом и электронной почтой, а также позволяет выполнять несложное редактирование фотографий и видео. Тонкий корпус и небольшой вес делают IdeaPad Slim 3x удобным для переноски в рюкзаке. Однако стоит учитывать, что у него не слишком яркий дисплей и посредственные динамики.
Характеристики Lenovo IdeaPad Slim 3x:
- дисплей — 15,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей FHD+ (1920 x 1200), 60 Гц;
- процессор — Qualcomm Snapdragon X 8-ядерный (X1-26-100);
- графический процессор — Qualcomm Adreno;
- оперативная память — 16 ГБ;
- внутренняя память — 256 ГБ;
- вес — 1,5;
- время работы от аккумулятора — 16:29.
Dell XPS 13 (2026)
Тем, кто хочет получить более премиальный опыт работы с Windows по относительно доступной цене, эксперт советует обратить внимание на Dell XPS 13 (2026). Этот тонкий ноутбук превосходит Lenovo IdeaPad Slim 3x благодаря чрезвычайно четкому 13,4-дюймовому сенсорному экрану с высоким разрешением.
Благодаря процессору Intel Core 5 320 Wildcat Lake в сочетании с оперативной памятью объемом до 32 ГБ и быстрым хранилищем ноутбук хорошо справляется с типичными студенческими задачами. Однако редактирование видео и ресурсоемкие игры по-прежнему остаются недоступными, по крайней мере для базовой конфигурации. Среди прочих недостатков стоит упомянуть наличие лишь двух портов USB-C без разъема для наушников и не слишком качественную веб-камеру.
Характеристики Dell XPS 13 (2026):
- дисплей — 13,4-дюймовый сенсорный экран InfinityEdge с разрешением 2,5K (2560 x 1600), 30 Гц ~ 120 Гц;
- процессор — Intel Core 5 320;
- графический процессор — Intel Graphics;
- оперативная память — до 32 ГБ;
- объем памяти — 1 ТБ;
- вес — 0,9 кг;
- время работы от аккумулятора — 14:29.
Напомним, что ноутбук Dell Inspiron 14 Plus отличается хорошей производительностью и длительным временем автономной работы.
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