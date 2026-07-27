Недорогие, но качественные ноутбуки: топ-3 варианта для студентов на 2026 год (фото)

Современные ноутбуки, как правило, легко справляются с нагрузками, связанными с учебой. Однако некоторые модели отличаются более выгодным соотношением цены и функциональности, чем у большинства конкурентов.

Опробовав ряд ноутбуков, эксперт портала Tom's Guide Дарраг Мерфи порекомендовал три лучшие модели для студентов в 2026 году.

MacBook Neo

MacBook Neo Фото: appleinsider.com

MacBook Neo стал первым бюджетным ноутбуком Apple, фактически ориентированным на студентов. Он работает на чипе A18 Pro, который используется в некоторых моделях iPhone, и доступен в нескольких ярких цветах.

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Мощности MacBook Neo вполне хватает для многозадачности, переключения между несколькими вкладками и программами, редактирования фотографий и даже некоторых казуальных игр. Однако придется смириться с отсутствием подсветки клавиатуры, ограниченным количеством портов и всего лишь 8 ГБ оперативной памяти.

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Характеристики MacBook Neo:

дисплей — 13-дюймовый (2408 x 1506) Liquid Retina, 60 Гц;

процессор — 6-ядерный Apple A18 Pro;

графический процессор — Apple A18 Pro с 5 ядрами;

оперативная память — 8 ГБ;

объём памяти — от 256 ГБ до 512 ГБ;

вес — 1,2 кг;

время работы от аккумулятора — 13:28.

Lenovo IdeaPad Slim 3x

Lenovo IdeaPad Slim 3x Фото: tomsguide.com

Lenovo IdeaPad Slim 3x — это идеальный ноутбук для студентов, которые предпочитают Windows вместо macOS. Это устройство не предназначено для сложной творческой работы или игр, но оно отлично справляется с базовыми задачами.

Процессор Snapdragon X обеспечивает плавную работу с текстом и электронной почтой, а также позволяет выполнять несложное редактирование фотографий и видео. Тонкий корпус и небольшой вес делают IdeaPad Slim 3x удобным для переноски в рюкзаке. Однако стоит учитывать, что у него не слишком яркий дисплей и посредственные динамики.

Характеристики Lenovo IdeaPad Slim 3x:

дисплей — 15,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей FHD+ (1920 x 1200), 60 Гц;

процессор — Qualcomm Snapdragon X 8-ядерный (X1-26-100);

графический процессор — Qualcomm Adreno;

оперативная память — 16 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ;

вес — 1,5;

время работы от аккумулятора — 16:29.

Dell XPS 13 (2026)

Dell XPS 13 (2026) Фото: Tom's Guide

Тем, кто хочет получить более премиальный опыт работы с Windows по относительно доступной цене, эксперт советует обратить внимание на Dell XPS 13 (2026). Этот тонкий ноутбук превосходит Lenovo IdeaPad Slim 3x благодаря чрезвычайно четкому 13,4-дюймовому сенсорному экрану с высоким разрешением.

Благодаря процессору Intel Core 5 320 Wildcat Lake в сочетании с оперативной памятью объемом до 32 ГБ и быстрым хранилищем ноутбук хорошо справляется с типичными студенческими задачами. Однако редактирование видео и ресурсоемкие игры по-прежнему остаются недоступными, по крайней мере для базовой конфигурации. Среди прочих недостатков стоит упомянуть наличие лишь двух портов USB-C без разъема для наушников и не слишком качественную веб-камеру.

Характеристики Dell XPS 13 (2026):

дисплей — 13,4-дюймовый сенсорный экран InfinityEdge с разрешением 2,5K (2560 x 1600), 30 Гц ~ 120 Гц;

процессор — Intel Core 5 320;

графический процессор — Intel Graphics;

оперативная память — до 32 ГБ;

объем памяти — 1 ТБ;

вес — 0,9 кг;

время работы от аккумулятора — 14:29.

Напомним, что ноутбук Dell Inspiron 14 Plus отличается хорошей производительностью и длительным временем автономной работы.

Фокус также публиковал рейтинг лучших 15-дюймовых ноутбуков 2026 года по итогам тестирования.