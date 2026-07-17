Ноутбук с хорошим соотношением цены и качества: какую модель высоко оценили эксперты (фото)

Ноутбук Dell Inspiron 14 Plus отличается лучшей производительностью и более длительным временем автономной работы, чем многие его конкуренты в аналогичном ценовом диапазоне, например от HP и Apple.

Хотя Dell Inspiron 14 Plus (7441) нельзя назвать дешевым, он предлагает одно из лучших соотношений цены и функциональности. К такому выводу пришли эксперты портала TechRadar по итогам тестирования.

Как отмечают в издании, Dell Inspiron 14 Plus подойдет пользователям, которые ищут ноутбук, похожий на MacBook Air, но предпочитают Windows 11. Тонкий корпус, хорошая производительность и длительное время автономной работы делают его достойным конкурентом Apple.

Dell Inspiron 14 Plus Фото: Future

Авторы обзора также рекомендуют Dell Inspiron 14 Plus тем, кто ищет флагманские функции, но не готов тратить целое состояние на новый ноутбук. Устройство обеспечивает передовой пользовательский опыт, в частности благодаря процессору Qualcomm на базе ARM и поддержке встроенных инструментов искусственного интеллекта.

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В то же время следует учитывать, что Inspiron 14 Plus не является флагманом. Чтобы сохранить относительно доступную цену, Dell пошла на некоторые компромиссы, такие как ограниченная совместимость программного обеспечения из-за ARM-архитектуры, упрощённая эргономика и устаревшая частота обновления экрана.

Dell Inspiron 14 Plus Фото: Future

Характеристики Dell Inspiron 14 Plus:

процессор — Snapdragon X Plus X1P-64-100;

размер экрана — 14 дюймов;

оперативная память — 16 ГБ;

объем памяти — 256 ГБ или 1 ТБ;

время работы от аккумулятора — 18 часов 20 минут;

габариты — 14,69 x 314 x 223,75 мм;

вес — 1,40 кг;

цена — от 55 500 грн.

Dell Inspiron 14 Plus Фото: Future

Напомним, что новый Asus A14 Air (2026) легче MacBook Air и отличается отличной производительностью для своей ценовой категории.

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