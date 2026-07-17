Ноутбук с хорошим соотношением цены и качества: какую модель высоко оценили эксперты (фото)
Ноутбук Dell Inspiron 14 Plus отличается лучшей производительностью и более длительным временем автономной работы, чем многие его конкуренты в аналогичном ценовом диапазоне, например от HP и Apple.
Хотя Dell Inspiron 14 Plus (7441) нельзя назвать дешевым, он предлагает одно из лучших соотношений цены и функциональности. К такому выводу пришли эксперты портала TechRadar по итогам тестирования.
Как отмечают в издании, Dell Inspiron 14 Plus подойдет пользователям, которые ищут ноутбук, похожий на MacBook Air, но предпочитают Windows 11. Тонкий корпус, хорошая производительность и длительное время автономной работы делают его достойным конкурентом Apple.
Авторы обзора также рекомендуют Dell Inspiron 14 Plus тем, кто ищет флагманские функции, но не готов тратить целое состояние на новый ноутбук. Устройство обеспечивает передовой пользовательский опыт, в частности благодаря процессору Qualcomm на базе ARM и поддержке встроенных инструментов искусственного интеллекта.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
В то же время следует учитывать, что Inspiron 14 Plus не является флагманом. Чтобы сохранить относительно доступную цену, Dell пошла на некоторые компромиссы, такие как ограниченная совместимость программного обеспечения из-за ARM-архитектуры, упрощённая эргономика и устаревшая частота обновления экрана.
Характеристики Dell Inspiron 14 Plus:
- процессор — Snapdragon X Plus X1P-64-100;
- размер экрана — 14 дюймов;
- оперативная память — 16 ГБ;
- объем памяти — 256 ГБ или 1 ТБ;
- время работы от аккумулятора — 18 часов 20 минут;
- габариты — 14,69 x 314 x 223,75 мм;
- вес — 1,40 кг;
- цена — от 55 500 грн.
Напомним, что новый Asus A14 Air (2026) легче MacBook Air и отличается отличной производительностью для своей ценовой категории.
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