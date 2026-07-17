Ноутбук з хорошим співвідношенням ціни та якості: яку модель високо оцінили експерти (фото)

Ноутбук Dell Inspiron 14 Plus пропонує кращу продуктивність та триваліший час автономної роботи, ніж багато його конкурентів з аналогічним цінником, наприклад від HP та Apple.

Хоча Dell Inspiron 14 Plus (7441) не можна назвати дешевим, він пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та функціоналу. Такого висновку дійшли експерти порталу TechRadar за результатами тестування.

Як зазначають у виданні, Dell Inspiron 14 Plus підійде користувачам, які шукають ноутбук, подібний до MacBook Air, але віддають перевагу Windows 11. Тонкий корпус, хороша продуктивність та тривалий час автономної роботи роблять його гідним конкурентом Apple.

Dell Inspiron 14 Plus Фото: Future

Автори огляду також радять Dell Inspiron 14 Plus тим, хто шукає флагманські функції, однак не готовий витрачати цілий статок на новий ноутбук. Пристрій пропонує передовий досвід, зокрема завдяки процесору Qualcomm на базі ARM та підтримці вбудованих інструментів штучного інтелекту.

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Водночас варто враховувати, що Inspiron 14 Plus не є флагманом. Щоб зберегти відносно доступну ціну, Dell пішла на деякі компроміси, як от обмежена сумісність програмного забезпечення через ARM-архітектуру, спрощена ергономіка та застаріла частота оновлення екрана.

Dell Inspiron 14 Plus Фото: Future

Характеристики Dell Inspiron 14 Plus:

процесор — Snapdragon X Plus X1P-64-100;

розмір екрана — 14 дюймів;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

об'єм пам'яті — 256 ГБ або 1 ТБ;

час роботи від батареї — 18 годин 20 хвилин;

габарити — 14,69 x 314 x 223,75 мм;

вага — 1,40 кг;

ціна — від 55 500 грн.

Dell Inspiron 14 Plus Фото: Future

Нагадаємо, новий Asus A14 Air (2026) легший за MacBook Air та пропонує чудову продуктивність для своєї ціни.

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