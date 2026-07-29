Тоньше, чем MacBook Neo: Huawei представила легкий ноутбук с мощным процессором (фото)

Компания Huawei официально анонсировала сверхлегкий 14-дюймовый ноутбук MateBook Pro S, работающий на высокопроизводительном процессоре Kirin XE90.

На данный момент Huawei MateBook Pro S является самым лёгким в мире 14-дюймовым ноутбуком с полностью металлическим корпусом. Первые подробности о новинке раскрыл технологический блогер Ли Дачуй в Weibo, сославшись на официальную презентацию.

Huawei MateBook Pro S весит всего 798 граммов и имеет толщину всего 11,9 мм, что относительно мало для 14-дюймового ноутбука. Для сравнения, вес 13-дюймового MacBook Neo составляет 1,23 кг при толщине 12,7 мм.

Huawei MateBook Pro S Фото: Huawei

Ноутбук работает на базе процессора Kirin XE90, который обещает на 23 % более высокую одноядерную производительность и на 25 % более высокую энергоэффективность по сравнению с Kirin X90. Он будет доступен с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

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Цвета Huawei MateBook Pro S Фото: Скриншот

Судя по видео-тизеру, Huawei MateBook Pro S будет продаваться в пяти цветах: белом, розовом, желтом, сером и черном.

Официальная цена Huawei MateBook Pro S пока не объявлена. Полноценная презентация и начало продаж запланированы на 5 августа 2026 года.

Напомним, что ноутбук Dell Inspiron 14 Plus обеспечивает более высокую производительность, чем многие его конкуренты в аналогичном ценовом диапазоне.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил бюджетные ноутбуки Dell XPS 13 (2026) и Apple MacBook Neo.