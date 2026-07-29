Тонший за MacBook Neo: Huawei представила легкий ноутбук з потужним чипом (фото)

Компанія Huawei офіційно анонсувала надлегкий 14-дюймовий ноутбук MateBook Pro S, що працює на високопродуктивному процесорі Kirin XE90.

Наразі Huawei MateBook Pro S є найлегшим у світі 14-дюймовим ноутбуком з повністю металевим корпусом. Перші деталі про новинку розкрив технологічний блогер Лі Дачуй на Weibo, посилаючись на офіційну презентацію.

Huawei MateBook Pro S важить всього 798 грамів та має товщину всього 11,9 мм, що відносно мало для 14-дюймового ноутбука. Для порівняння, вага 13-дюймового MacBook Neo складає 1,23 кг при товщині 12,7 мм.

Huawei MateBook Pro S Фото: Huawei

Ноутбук працює на базі процесора Kirin XE90, який обіцяє на 23% кращу одноядерну продуктивність та на 25% кращу енергоефективність порівняно з Kirin X90. Він буде доступний з 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті.

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Кольори Huawei MateBook Pro S Фото: Скриншот

Судячи з відеотизера, Huawei MateBook Pro S продаватиметься у п’яти кольорах: білому, рожевому, жовтому, сірому та чорному.

Офіційна ціна Huawei MateBook Pro S поки не оголошена. Повноцінна презентація та старт продажів заплановано на 5 серпня 2026 року.

Нагадаємо, ноутбук Dell Inspiron 14 Plus пропонує кращу продуктивність, ніж багато його конкурентів з аналогічним цінником.

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