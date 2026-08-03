Компактний та недорогий ноутбук на Windows: вийшла нова модель з сенсорним екраном (фото)

Компанія Chuwi представила новий ноутбук MiniBook X U300, який вирізняється тонким корпусом та доступною ціною.

Ноутбук Chuwi MiniBook X U300 працює на базі процесора Intel U300, який є початковим варіантом з лінійки Raptor Lake-U. Деталі про новинку Chuwi розкрила на своєму офіційному сайті.

Chuwi MiniBook X U300 отримав 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 512 ГБ. Пам'ять не можна розширити, проте користувачі можуть замінити сховище на накопичувач PCIe 4.0 більшої ємності. Продається пристрій з попередньо встановленою ОС Windows 11 Pro.

Chuwi MinBook X U300 Фото: CHUWI

Особливістю Chuwi MiniBook X U300 є шарнір, що обертається на 360 градусів. Завдяки йому ноутбук може використовувати у чотирьох різних варіантах. Пристрій важить близько 920 грамів та має товщину всього 11 мм. Для підключення є два порти USB-C.

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Chuwi MiniBook X U300 оснащений сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1200 пікселів, 100% охопленням sRGB, яскравістю 300 ніт та співвідношенням сторін 16:10. Екран має діагональ лише 10,51 дюйма, що робить його не набагато більшим за більшість компактних планшетів.

Ціна Chuwi MiniBook X U300 — 469 доларів (близько 20 860 грн).

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