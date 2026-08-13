Бюджетный ноутбук Lenovo потеснит MacBook Neo: новый IdeaPad Vibe раскрыт до анонса (фото)

Компания Lenovo, судя по всему, готовит новый бюджетный ноутбук под названием IdeaPad Vibe. Изображения устройства уже просочились в сеть.

Неанонсированный ноутбук Lenovo IdeaPad Vibe позиционируется как конкурент MacBook Neo от Apple. Первые рендеры новинки опубликовал портал Windows Latest.

На обнародованных изображениях Lenovo IdeaPad Vibe представлен в семи цветах: розовом, желтом, оранжево-коричневом, зеленом, темно-синем, серебристом и бирюзовом.

Lenovo IdeaPad Vibe Фото: Windows Latest

Каждая цветовая версия IdeaPad Vibe имеет соответствующий логотип Lenovo на крышке, тогда как клавиатура во всех версиях остается темно-серой. MacBook Neo также предлагается в ярких цветах, но только в четырех.

Дисплей IdeaPad Vibe имеет довольно тонкие рамки. Вверху по центру видна камера, рядом с которой находится шторка для обеспечения конфиденциальности. Клавиатурная панель темно-серого цвета с белыми надписями на клавишах и видимыми решетками динамиков по обеим сторонам клавиатуры. Трекпад довольно большой и расположен по центру под клавиатурой.

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Lenovo IdeaPad Vibe Фото: Windows Latest

Стоит отметить, что Lenovo превосходит MacBook Neo по количеству портов. На правой стороне IdeaPad Vibe расположены два порта USB-A и кнопка питания со светодиодным индикатором состояния. На левой стороне видны два порта USB-C, порт HDMI, разъем для наушников и слот для карты microSD.

В утечке также фигурируют названия файлов, указывающие на варианты чипсетов AMD или Qualcomm Snapdragon. Точные модели процессоров пока неизвестны. Похоже, Lenovo предлагает одинаковый дизайн и цветовую гамму для покупателей как с чипсетами ARM, так и с Qualcomm Snapdragon.

Lenovo IdeaPad Vibe Фото: Windows Latest

Напомним, что компания Lenovo представила бюджетный 15-дюймовый ноутбук V15 G6, оснащенный процессорами AMD начального уровня серии Ryzen 10-го поколения.

Фокус также сообщал, что Huawei анонсировала сверхлегкий 14-дюймовый ноутбук MateBook Pro S на базе процессора Kirin XE90.