Lenovo выпустила недорогой 15-дюймовый ноутбук: работает от батареи более 18 часов (фото)

Компания Lenovo представила новый бюджетный 15-дюймовый ноутбук, оснащенный процессорами AMD начального уровня серии Ryzen 10.

Lenovo V15 G6 на базе AMN поступит в продажу по всему миру в ближайшее время. Характеристики ноутбука уже опубликованы на сайте Lenovo PSREF

Lenovo V15 G6 оснащен доступным процессором AMD серии Ryzen 10, в котором используется устаревшая архитектура Zen 2. Он будет продаваться по всему миру с процессором Athlon Silver 10, Ryzen 3 30 или Ryzen 5 40, в зависимости от региона.

Lenovo V15 G6 Фото: Lenovo

Ноутбук будет доступен с 8 ГБ или 16 ГБ впаянной памяти LPDDR5-5500. В отличие от более новой модели V15 Gen 7, здесь нет варианта с 32 ГБ. Максимальный объем постоянной памяти Lenovo V15 G6 составляет 512 ГБ.

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Lenovo V15 G6 также оснащен аккумулятором емкостью 47 Вт·ч с адаптером переменного тока мощностью 65 Вт. Аккумулятор способен обеспечить до 18,73 часов воспроизведения локального видео при яркости 200 нит или 17,06 часов при яркости 120 нит.

Відео дня

Lenovo V15 G6 Фото: Lenovo

Ноутбук можно укомплектовать дисплеем типа TN или IPS. Оба варианта имеют разрешение 1920 x 1080 пикселей и яркость 300 нит. Что касается подключения, V15 Gen 6 AMD оснащён Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, двумя портами USB-C с поддержкой зарядки до 65 Вт, двумя портами USB-A, HDMI 1.4 и разъемом Ethernet.

Поскольку Lenovo V15 Gen 6 AMD еще не доступен для заказа, точная цена пока не разглашается.

Lenovo V15 G6 Фото: Lenovo

Напомним, что компания Chuwi представила новый бюджетный ноутбук MiniBook X U300 с тонким корпусом.

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