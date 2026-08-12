Lenovo випустила недорогий 15-дюймовий ноутбук: працює від батареї понад 18 годин (фото)

Компанія Lenovo представила новий бюджетний 15-дюймовий ноутбук, оснащений процесорами AMD початкового рівня Ryzen 10-ї серії

Lenovo V15 G6 на базі AMN надійде у світовий продаж найближчим часом. Характеристики ноутбука вже розкриті на сайті Lenovo PSREF

Lenovo V15 G6 оснащений доступним процесором AMD серії Ryzen 10, який використовує стару архітектуру Zen 2. Він продаватиметься по всьому світу з процесором Athlon Silver 10 , Ryzen 3 30 або Ryzen 5 40 , залежно від регіону.

Lenovo V15 G6 Фото: Lenovo

Ноутбук буде доступний з 8 ГБ або 16 ГБ розпаяної пам'яті LPDDR5-5500. На відміну від новішого V15 Gen 7, тут немає варіанту з 32 ГБ. Максимальний обсяг постійної пам'яті Lenovo V15 G6 становить 512 ГБ.

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Lenovo V15 G6 також отримав акумулятор ємністю 47 Вт·год з адаптером змінного струму потужністю 65 Вт. Батарея здатна забезпечити до 18,73 годин відтворення локального відео з яскравістю 200 ніт або 17,06 годин у з яскравістю 120 ніт.

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Lenovo V15 G6 Фото: Lenovo

Ноутбук можна укомплектувати дисплеєм типу TN або IPS. Обидва варіанти пропонують роздільну здатність 1920 x 1080 пікселів і яскравість 300 ніт. Що стосується підключення, V15 Gen 6 AMD пропонує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, два порти USB-C з підтримкою зарядки до 65 Вт, два порти USB-A, HDMI 1.4 та роз'єм Ethernet.

Оскільки Lenovo V15 Gen 6 AMD ще не доступний для замовлення, точна ціна поки не розголошується.

Lenovo V15 G6 Фото: Lenovo

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