Бюджетний ноутбук Lenovo потіснить MacBook Neo: новий IdeaPad Vibe розкритий до анонсу (фото)

Компанія Lenovo, схоже, готує новий бюджетний ноутбук під назвою IdeaPad Vibe. Зображення пристрою вже витекли в мережу.

Неанонсований ноутбук Lenovo IdeaPad Vibe позиціонується як конкурент MacBook Neo від Apple. Перші рендери новинки опублікував портал Windows Latest.

На оприлюднених зображеннях Lenovo IdeaPad Vibe представлений у семи кольорах: рожевому, жовтому, оранжево-коричневому, зеленому, темно-синьому, срібному та бірюзовому.

Lenovo IdeaPad Vibe Фото: Windows Latest

Кожен варіант кольору IdeaPad Vibe має відповідний логотип Lenovo на кришці, тоді як клавіатура залишається темно-сірою у всіх версіях. MacBook Neo також пропонується у яскравих кольорах, але лише у чотирьох.

Дисплей IdeaPad Vibe має досить тонкі рамки. Зверху по центру можна помітити камеру, поруч із якою є шторка для конфіденційності. Клавіатурна панель темно-сіра з білими підписами клавіш та видимими решітками динаміків з обох боків клавіатури. Трекпад доволі великий та розташований по центру під клавіатурою.

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Lenovo IdeaPad Vibe Фото: Windows Latest

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Варто зазначити, що Lenovo випереджає MacBook Neo за кількістю портів. На правій стороні IdeaPad Vibe розташовані два порти USB-A та кнопка живлення зі світлодіодним індикатором стану. На лівій стороні видніються два порти USB-C, порт HDMI, роз'єм для навушників та слот для карти microSD.

У витоках також фігурують назви файлів, що вказують на варіанти чипсетів AMD або Qualcomm Snapdragon. Точні моделі процесорів поки що невідомі. Схоже, Lenovo пропонує однаковий дизайн та колірну гаму для покупців як ARM, так і Qualcomm Snapdragon.

Lenovo IdeaPad Vibe Фото: Windows Latest

Нагадаємо, Lenovo представила бюджетний 15-дюймовий ноутбук V15 G6, оснащений процесорами AMD початкового рівня Ryzen 10-ї серії.

Фокус також повідомляв, що Huawei анонсувала надлегкий 14-дюймовий ноутбук MateBook Pro S на процесорі Kirin XE90.