Lenovo випустила бюджетний ігровий ноутбук: скільки коштує LOQ Essential 15IRH11(фото)

Компанія Lenovo нещодавно випустила відносно недорогий ігровий ноутбук LOQ Essential 15IRH11, який тепер доступний у Європі.

Спочатку Lenovo LOQ Essential 15IRH11 був доступний лише у Австралії, Малайзії, Сінгапурі та Новій Зеландії. Тепер ноутбук з’явився на ринках Європи. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 поєднує в собі дисплей із частотою оновлення 165 Гц, процесори Intel потужністю 45 Вт та різні варіанти ігрових відеокарт Nvidia RTX для ноутбуків.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 Фото: Lenovo

Lenovo пропонує готову конфігурацію з процесором Core 7 230H, 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5200 та SSD-накопичувачем на 1 ТБ. Однак ця більш потужна конфігурація оснащена аналогічним 4 ГБ графічним процесором, а також тим самим дисплеєм, модемом, акумулятором, клавіатурою з фіолетовим підсвічуванням та корпусом кольору Luna Grey, що й її дешевша версія.

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Рекомендована роздрібна ціна ноутбука становить 1299 євро. Ба більше, 15,3-дюймовий ноутбук дістався до деяких регіонів ЄС щонайменше на 100 євро дешевше, ніж очікувалося. За потреби можна додати 32 ГБ оперативної пам’яті, що коштуватиме 600 євро. оновлення відеокарти з GeForce RTX 3050 з 4 ГБ до її аналога з 6 ГБ відеопам’яті коштує 100 євро. Також можна заощадити 20 євро, відмовившись від блоку живлення в комплекті.

На момент публікації ціна Lenovo LOQ Essential 15IRH11 починається від 1159-1209 євро з наступним обладнанням:

процесор — Intel Core 5 205H;

відеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050 (4 ГБ відеопам'яті);

оперативна пам'ять — 8 ГБ DDR5-5200;

пам'ять — 512 ГБ M.2 2242 (PCIe 4.0);

дисплей — 15,3-дюймовий, 165 Гц, 300 ніт, 1920 x 1200 пікселів, співвідношення сторін 16:10;

акумулятор — 60 Вт-год та зарядка 135 Вт;

підключення — Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3.

Нагадаємо, Lenovo збирається випустити бюджетний ноутбук під назвою IdeaPad Vibe.

Фокус також повідомляв, що Acer представила нову конфігурацію свого ноутбука Go Air.