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Lenovo випустила бюджетний ігровий ноутбук: скільки коштує LOQ Essential 15IRH11(фото)

Lenovo LOQ Essential 15IRH11
Lenovo LOQ Essential 15IRH11 | Фото: Lenovo

Компанія Lenovo нещодавно випустила відносно недорогий ігровий ноутбук LOQ Essential 15IRH11, який тепер доступний у Європі.

Спочатку Lenovo LOQ Essential 15IRH11 був доступний лише у Австралії, Малайзії, Сінгапурі та Новій Зеландії. Тепер ноутбук з’явився на ринках Європи. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 поєднує в собі дисплей із частотою оновлення 165 Гц, процесори Intel потужністю 45 Вт та різні варіанти ігрових відеокарт Nvidia RTX для ноутбуків.

Ноутбук Lenovo LOQ Essential 15IRH11
Lenovo LOQ Essential 15IRH11
Фото: Lenovo

Lenovo пропонує готову конфігурацію з процесором Core 7 230H, 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5200 та SSD-накопичувачем на 1 ТБ. Однак ця більш потужна конфігурація оснащена аналогічним 4 ГБ графічним процесором, а також тим самим дисплеєм, модемом, акумулятором, клавіатурою з фіолетовим підсвічуванням та корпусом кольору Luna Grey, що й її дешевша версія.

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Рекомендована роздрібна ціна ноутбука становить 1299 євро. Ба більше, 15,3-дюймовий ноутбук дістався до деяких регіонів ЄС щонайменше на 100 євро дешевше, ніж очікувалося. За потреби можна додати 32 ГБ оперативної пам’яті, що коштуватиме 600 євро. оновлення відеокарти з GeForce RTX 3050 з 4 ГБ до її аналога з 6 ГБ відеопам’яті коштує 100 євро. Також можна заощадити 20 євро, відмовившись від блоку живлення в комплекті.

На момент публікації ціна Lenovo LOQ Essential 15IRH11 починається від 1159-1209 євро з наступним обладнанням:

  • процесор — Intel Core 5 205H;
  • відеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050 (4 ГБ відеопам'яті);
  • оперативна пам'ять — 8 ГБ DDR5-5200;
  • пам'ять — 512 ГБ M.2 2242 (PCIe 4.0);
  • дисплей — 15,3-дюймовий, 165 Гц, 300 ніт, 1920 x 1200 пікселів, співвідношення сторін 16:10;
  • акумулятор — 60 Вт-год та зарядка 135 Вт;
  • підключення — Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3.

Нагадаємо, Lenovo збирається випустити бюджетний ноутбук під назвою IdeaPad Vibe.

Фокус також повідомляв, що Acer представила нову конфігурацію свого ноутбука Go Air.