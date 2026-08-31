Lenovo выпустила бюджетный игровой ноутбук: сколько стоит LOQ Essential 15IRH11 (фото)

Компания Lenovo недавно выпустила относительно недорогой игровой ноутбук LOQ Essential 15IRH11, который теперь доступен в Европе.

Изначально Lenovo LOQ Essential 15IRH11 был доступен только в Австралии, Малайзии, Сингапуре и Новой Зеландии. Теперь ноутбук появился на рынках Европы. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 сочетает в себе дисплей с частотой обновления 165 Гц, процессоры Intel мощностью 45 Вт и различные варианты игровых видеокарт Nvidia RTX для ноутбуков.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11 Фото: Lenovo

Lenovo предлагает готовую конфигурацию с процессором Core 7 230H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и SSD-накопителем объемом 1 ТБ. Однако эта более мощная конфигурация оснащена аналогичным 4 ГБ графическим процессором, а также тем же дисплеем, модемом, аккумулятором, клавиатурой с фиолетовой подсветкой и корпусом цвета Luna Grey, что и ее более дешевая версия.

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Рекомендуемая розничная цена ноутбука составляет 1299 евро. Более того, 15,3-дюймовый ноутбук появился в некоторых регионах ЕС как минимум на 100 евро дешевле, чем ожидалось. При необходимости можно добавить 32 ГБ оперативной памяти, что обойдется в 600 евро. Обновление видеокарты с GeForce RTX 3050 с 4 ГБ до ее аналога с 6 ГБ видеопамяти стоит 100 евро. Также можно сэкономить 20 евро, отказавшись от блока питания в комплекте.

На момент публикации цена на Lenovo LOQ Essential 15IRH11 составляет от 1159 до 1209 евро с следующей комплектацией:

процессор — Intel Core 5 205H;

видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050 (4 ГБ видеопамяти);

оперативная память — 8 ГБ DDR5-5200;

накопитель — 512 ГБ M.2 2242 (PCIe 4.0);

дисплей — 15,3 дюйма, 165 Гц, 300 нит, 1920 x 1200 пикселей, соотношение сторон 16:10;

аккумулятор — 60 Вт·ч и зарядка 135 Вт;

подключение — Wi-Fi 6/Bluetooth 5.3.

Напомним, что Lenovo собирается выпустить бюджетный ноутбук под названием IdeaPad Vibe.

Фокус также сообщал, что компания Acer представила новую конфигурацию своего ноутбука Go Air.