Samsung выпустила бюджетный ноутбук: цена и характеристики нового Galaxy Book 6 (фото)

Компания Samsung пополнила свою линейку ноутбуков Galaxy Book 6, представив бюджетную 14-дюймовую модель.

Текущая модель Samsung Galaxy Book 6 предлагается с процессорами Intel Core Ultra 7 и Core Ultra 5, тогда как в новой версии используются более доступные чипсеты Intel Core 3 и Core 5. Об этом говорится на официальном сайте Samsung.

Бюджетный Galaxy Book 6 получил 14-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением WUXGA 1920×1200, соотношением сторон 16:10, яркостью 350 нит и антибликовым покрытием. Его размеры составляют 313 x 221 x 15,7 мм, а вес — 1,35 кг.

Samsung Galaxy Book 6 Фото: Samsung

Новинка доступна с процессорами Intel Core 3 или Core 5, графикой Intel Graphics и нейронным процессором Intel NPU, обеспечивающим до 15 TOPS производительности искусственного интеллекта (ИИ). Ноутбук поддерживает функции Galaxy AI, в том числе AI Select, AI Cut Out и Note Assist.

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Samsung Galaxy Book 6 Фото: Samsung

Конфигурации памяти Galaxy Book 6 включают 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а объемы хранилища варьируются от 256 ГБ до 1 ТБ. Для подключения ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C, USB Type-A, HDMI 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и 3,5-мм разъёмом для наушников.

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Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 61,2 Вт·ч, что обеспечивает до 25 часов работы на одном заряде. Зарядное устройство USB Type-C мощностью 45 Вт может зарядить аккумулятор примерно на 33 % за 30 минут.

Galaxy Book 6 работает под управлением Windows 11 Home или Pro 25H2 в зависимости от конфигурации. Устройство оснащено 2-мегапиксельной камерой с поддержкой видео 1080p и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Устройство доступно в фиолетово-серебристом и сером цветах, однако региональные варианты цветов, характеристики, конфигурации и функции могут отличаться

Цена Samsung Galaxy Book 6 — от 799 долларов.

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