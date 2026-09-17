Asus выпустила бюджетный игровой ноутбук: цена и характеристики новинки (фото)

Компания Asus официально представила новый бюджетный 16-дюймовый игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026) на международном уровне.

Ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026) оснащен дисплеем с частотой обновления 144 Гц, расширяемой оперативной памятью и двумя слотами для SSD. Новинка уже появилась на официальных сайтах Asus в ряде стран, в частности на сайте Asus Canada.

Asus TUF Gaming 16 (2026) получил графический процессор GeForce RTX 5050, процессор Core i5-14450HX, 16 ГБ оперативной памяти, 512-битный SSD, аккумулятор емкостью 90 Вт·ч и клавиатуру с однозонной RGB-подсветкой.

Порты Asus TUF Gaming 16 (2026) Фото: Asus Порты Asus TUF Gaming 16 (2026) Фото: Asus Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)

Имеется разъем USB Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1 и Power Delivery до 100 Вт, три порта USB Type-A, полноразмерный HDMI 2.1 FRL, порт RJ45 LAN, комбинированный аудиоразъем и фирменный разъем питания. Для удобства основные громоздкие кабели вынесены на заднюю панель.

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Ноутбук имеет размеры 357 x 259 x 19,4–26,9 мм и весит 2,2 кг. Его IPS-дисплей предлагает частоту обновления 144 Гц, разрешение 1920 x 1200 пикселей и 100% охват цветового пространства sRGB.

Корпус ASUS TUF Gaming 16 (2026) отличается обновленным шасси с олеофобным покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев. Конструкция включает шарнир для открытия крышки на 180 градусов и сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H.

Стартовая цена ASUS TUF Gaming 16 (2026) — около 1 230 долларов США.

Asus TUF Gaming 16 (2026) Фото: Asus

Напомним, что компания Dell анонсировала легкий ноутбук 14S, способный составить конкуренцию бюджетному MacBook Neo от Apple.

Фокус также сообщал, что Samsung пополнила свою линейку ноутбуков Galaxy Book 6 бюджетной 14-дюймовой моделью.