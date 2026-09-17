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Asus выпустила бюджетный игровой ноутбук: цена и характеристики новинки (фото)

Игровой ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026)
Asus TUF Gaming 16 (2026) | Фото: Asus

Компания Asus официально представила новый бюджетный 16-дюймовый игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026) на международном уровне.

Ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026) оснащен дисплеем с частотой обновления 144 Гц, расширяемой оперативной памятью и двумя слотами для SSD. Новинка уже появилась на официальных сайтах Asus в ряде стран, в частности на сайте Asus Canada.

Asus TUF Gaming 16 (2026) получил графический процессор GeForce RTX 5050, процессор Core i5-14450HX, 16 ГБ оперативной памяти, 512-битный SSD, аккумулятор емкостью 90 Вт·ч и клавиатуру с однозонной RGB-подсветкой.

Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Фото: Asus
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Фото: Asus
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)
Порты Asus TUF Gaming 16 (2026)

Имеется разъем USB Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1 и Power Delivery до 100 Вт, три порта USB Type-A, полноразмерный HDMI 2.1 FRL, порт RJ45 LAN, комбинированный аудиоразъем и фирменный разъем питания. Для удобства основные громоздкие кабели вынесены на заднюю панель.

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Ноутбук имеет размеры 357 x 259 x 19,4–26,9 мм и весит 2,2 кг. Его IPS-дисплей предлагает частоту обновления 144 Гц, разрешение 1920 x 1200 пикселей и 100% охват цветового пространства sRGB.

Корпус ASUS TUF Gaming 16 (2026) отличается обновленным шасси с олеофобным покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев. Конструкция включает шарнир для открытия крышки на 180 градусов и сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H.

  • Стартовая цена ASUS TUF Gaming 16 (2026) — около 1 230 долларов США.
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 (2026)
Asus TUF Gaming 16 (2026)
Фото: Asus

Напомним, что компания Dell анонсировала легкий ноутбук 14S, способный составить конкуренцию бюджетному MacBook Neo от Apple.

Фокус также сообщал, что Samsung пополнила свою линейку ноутбуков Galaxy Book 6 бюджетной 14-дюймовой моделью.