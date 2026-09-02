Забудьте о MacBook Neo: Dell представила недорогой ноутбук на Windows (фото)

Компания Dell анонсировала легкий ноутбук 14S, способный составить конкуренцию бюджетному MacBook Neo от Apple.

Dell 14S позиционируется как доступный ноутбук для студентов и обычных пользователей, хотя его цена пока держится в секрете. Ключевые сведения о новинке Dell раскрыла на своем официальном сайте.

Dell 14S

Новый ноутбук Dell имеет алюминиевый корпус толщиной всего 13,5 мм и весит около 1,13 кг, что позволяет легко носить его с собой. Доступные цвета — Linen, Dusty Rose, Washed Denim и Velvet Green.

Цвета Dell 14S Фото: Dell

Dell 14S может работать на базе процессоров Intel Core 5 серии 3 или Core 7 серии 3 с интегрированной графикой. Конфигурации хранилища варьируются от 256 ГБ до 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe NVMe, а варианты памяти включают 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x.

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Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 61,2 Вт·ч, способным обеспечить до 27 часов воспроизведения видео. Для подключения предусмотрены два порта USB-C с функцией питания Power Delivery, HDMI, 3,5-мм разъем для наушников и Wi-Fi 6E. Он также оснащён камерой 1080p, двумя микрофонами дальнего радиуса действия, стереодинамиками и поддержкой Windows Hello для биометрической авторизации.

Ожидается, что Dell 14S поступит в продажу осенью 2026 года.

Dell 14S Фото: Dell

Напомним, что компания Lenovo недавно выпустила относительно недорогой игровой ноутбук LOQ Essential 15IRH11.

Фокус также сообщал, что Samsung пополнила линейку ноутбуков Galaxy Book 6 бюджетной моделью.