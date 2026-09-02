Забудьте про MacBook Neo: Dell представила недорогий ноутбук на Windows (фото)
Компанія Dell анонсувала легкий ноутбук 14S, здатний скласти конкуренцію бюджетному MacBook Neo від Apple.
Dell 14S позиціонується як доступний ноутбук для студентів та повсякденних користувачів, хоча ціна поки що тримається в таємниці. Ключові деталі про новинку Dell розкрила на своєму офіційному сайті.
Новий ноутбук Dell має алюмінієвий корпус товщиною всього 13,5 мм та важить близько 1,13 кг, що дозволяє легко носити його з собою. Доступні кольори — Linen, Dusty Rose, Washed Denim, and Velvet Green.
Dell 14S може працювати на базі процесорів Intel Core 5 серії 3 або Core 7 серії 3 з інтегрованою графікою. Конфігурації сховища варіюються від 256 ГБ до 1 ТБ твердотільного накопичувача PCIe NVMe, а варіанти пам'яті включають 8 ГБ та 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x.
Яким ноутбуком ви користуєтесь?
Ноутбук отримав акумулятор ємністю 61,2 Вт·год, здатний витримувати до 27 годин відтворення відео. Для з’єднання є два порти USB-C з функцією живлення Power Delivery, HDMI, 3,5-мм роз’єм для навушників та Wi-Fi 6E. Він також оснащений камерою 1080p, двома мікрофонами дальнього радіуса дії, стереодинаміками та підтримкою Windows Hello для біометричного входу.
Очікується, що Dell 14S надійде у продаж восени 2026 року.
Нагадаємо, Lenovo нещодавно випустила відносно недорогий ігровий ноутбук LOQ Essential 15IRH11.
Фокус також повідомляв, що Samsung поповнила лінійку ноутбуків Galaxy Book 6 бюджетною моделлю.