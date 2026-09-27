Найкращий бюджетний ноутбук Dell: яка модель отримала високу оцінку експертів (фото)

Лінійка ноутбуків Dell Inspiron відома своєю універсальністю. Модель Inspiron 16 Plus (7640) не стала виключенням, пропонуючи чудове співвідношення ціни та характеристик.

Ноутбук Dell Inspiron 16 Plus (7640) розроблений для користувачів, які шукають великий дисплей та надійну продуктивність за відносно доступну ціну. За результатами тестування ця модель стала найкращою у сеедньобюджетному сегменті за версією ZDNet.

Ключовими перевагами Dell Inspiron 16 Plus (7640) є універсальність, надійна фурнітура та великий вибір конфігурацій. Ціна ноутбука Dell Inspiron 16 Plus 7640 в Україні становить від 57 800 грн залежно від конкретної конфігурації та магазину.

Dell Inspiron 16 Plus (7640) Фото: Dell

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Dell Inspiron 16 Plus (7640) може бути непоганим варіантом творчих проектів завдяки процесору Intel Core Ultra 9 185H, відеокарті Nvidia GeForce RTX 4050 (або 4060) та частоті оновлення 120 Гц. Проте варто враховувати, що за яскравістю він поступається більш преміальним моделям.

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Експерти зазначили, що акумулятора Dell Inspiron 16 Plus (7640) вистачає на цілий день роботи, але потрібно налаштувати режим енергозбереження, щоб отримати від нього максимум. Це також не найлегший ноутбук, оскільки його вага становить 2,2 кг.

Технічні характеристики Dell Inspiron 16 Plus (7640):

розмір дисплея — 16 дюймів (сенсорний або несенсорний);

тип дисплея — світлодіодний;

роздільна здатність — 2.5K;

оперативна пам'ять — 16-32 ГБ;

пам'ять — SSD до 2 ТБ;

процесор — Intel Core Ultra 9 185H;

час роботи від акумулятора — до 12 годин.

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