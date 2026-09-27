Лучший бюджетный ноутбук Dell: какая модель получила высокую оценку экспертов (фото)

Линейка ноутбуков Dell Inspiron известна своей универсальностью. Модель Inspiron 16 Plus (7640) не стала исключением, предлагая отличное соотношение цены и характеристик.

Ноутбук Dell Inspiron 16 Plus (7640) разработан для пользователей, которым нужен большой дисплей и стабильная производительность по относительно доступной цене. По результатам тестирования эта модель стала лучшей в среднебюджетном сегменте по версии ZDNet.

Ключевыми преимуществами Dell Inspiron 16 Plus (7640) являются универсальность, надежная комплектация и широкий выбор конфигураций. Цена ноутбука Dell Inspiron 16 Plus 7640 в Украине составляет от 57 800 грн в зависимости от конкретной конфигурации и магазина.

Dell Inspiron 16 Plus (7640) Фото: Dell

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Dell Inspiron 16 Plus (7640) может стать неплохим выбором для творческих проектов благодаря процессору Intel Core Ultra 9 185H, видеокарте Nvidia GeForce RTX 4050 (или 4060) и частоте обновления 120 Гц. Однако стоит учитывать, что по яркости он уступает более премиальным моделям.

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Эксперты отметили, что аккумулятора Dell Inspiron 16 Plus (7640) хватает на целый день работы, но нужно настроить режим энергосбережения, чтобы получить от него максимум. Кроме того, это не самый легкий ноутбук, поскольку его вес составляет 2,2 кг.

Технические характеристики Dell Inspiron 16 Plus (7640):

размер дисплея — 16 дюймов (сенсорный или несенсорный);

тип дисплея — светодиодный;

разрешение — 2,5K;

оперативная память — 16–32 ГБ;

накопитель — SSD до 2 ТБ;

процессор — Intel Core Ultra 9 185H;

время работы от аккумулятора — до 12 часов.

Напомним, что компания Asus официально представила новый бюджетный 16-дюймовый игровой ноутбук TUF Gaming 16 (2026) на международном уровне.

Фокус также сообщал, что Samsung пополнила свою линейку ноутбуков Galaxy Book 6, представив бюджетную 14-дюймовую модель.