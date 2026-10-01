Новий конкурент MacBook Neo: HP випустила бюджетний ноутбук на Windows з OLED-дисплеєм (фото)

Компанія HP випустила на міжнародному рівні доступний 14-дюймовий ноутбук OmniBook 5 з процесорами Wildcat Lake.

Ноутбук HP OmniBook 5 є прямим конкурентом MacBook Neo та навіть перевершує його у деяких аспектах. Характеристики та ціну новинки розкрив портал Notebookcheck.

HP OmniBook 5 представлений утрьох основних конфігураціях. Базова версія оснащена процесором початкового рівня Intel Core 5 315, конфігурація середнього класу має трохи потужніший Core 5 320, тоді як топовий варіант отримав Core 7 350.

HP OmniBook 5 Фото: HP

Згідно з бенчмарками, Core 7 350 може конкурувати з Apple A18 Pro, що використовується в MacBook Neo. Базовий HP OmniBook 5 також пропонуватиме 8 ГБ оперативної пам’яті, проте є можливість обрати 12 ГБ.

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Всі три варіанти HP OmniBook 5 оснащені OLED-дисплеями, що є значною перевагою порівняно з MacBook Neo з його IPS-екраном. Проте яскравість екранів HP становить 300 ніт, що трохи нижче, ніж 500 ніт у MacBook Neo. Модель початкового рівня має роздільну здатність 1920x1200 пікселів, тоді як найдорожчий варіант має роздільну здатність 2560x1600 пікселів і є сенсорним.

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Кольори HP OmniBook 5 Фото: HP

HP OmniBook 5 важить 1,26 кг та має товщину лише 11,68 мм. Попри відносно тонкий корпус, ноутбук має повнорозмірний порт HDMI, два порти USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою PD та один 3,5-мм аудіопорт.

Початкова ціна HP OmniBook 5 — 699,99 доларів.

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