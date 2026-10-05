Новий ноутбук Samsung на базі Android: що показали тести на продуктивність

Компанія Samsung, схоже, працює на своїм першим ноутбуком, який використовуватиме операційну систему Android, а не Windows, не ChromeOS.

Пристрій під назвою Samsung XE940XSA суттєво відрізняється від раніше анонсованих Galaxybook та вже помічений у базі даних Geekbench.

Samsung XE940XSA працює на Android 17. Ноутбук оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Elite у поєднанні з графічним процесором Adreno X1-85 та 16 ГБ оперативної пам'яті.

У Geekbench 7 він набрав 2513 балів в одноядерному режимі та 15 214 балів у багатоядерному. Це пристойні показники, які ставлять його на один рівень з багатьма преміальними тонкими та легкими ноутбуками.

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Зазначимо, що Google запустила платформу Googlebook у вересні, представивши пристрої від Acer, Asus, Dell, HP та Lenovo. Ці моделі Android орієнтовані на тісну взаємодію зі смартфонами та тривалу підтримку програмного забезпечення.

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Наразі невідомо, чи збирається Samsung приєднатися до Googlebook, чи створить власний Galaxy Book на базі Android із функціями One UI. Апаратне забезпечення Samsung XE940XSA досить схоже на існуючі Googlebook на базі Snapdragon, тому деякі експерти схиляються до першого варіанту.

Нагадаємо, HP випустила на міжнародному рівні доступний 14-дюймовий ноутбук OmniBook 5 з процесорами Wildcat Lake.

Фокус також повідомляв, що Apple готується випустити перші ноутбуки MacBook Pro з сенсорними OLED-екранами.