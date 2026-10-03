Перший MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном вже незабаром: дата виходу та особливості (фото)

Apple готується випустити перші ноутбуки MacBook Pro з сенсорними OLED-екранами вже в жовтні або листопаді цього року. Нові моделі матимуть тонший корпус та інтерактивний виріз Dynamic Island замість "чубчика".

Інформацію про терміни презентації оприлюднив інсайдер та оглядач Bloomberg Марк Гурман, пише Android Headlines.

Дати виходу та операційна система

За даними Марка Гурмана, Apple планує представити 14- та 16-дюймові моделі з сенсорним екраном цієї осені. Презентація може відбутися вже наприкінці жовтня або перенестися на листопад.

Наразі компанія тестує пристрої на базі тестової версії macOS 27.2. Фінальний реліз цієї операційної системи заплановано на кінець жовтня, що збігається з передбачуваним графіком анонсу комп’ютерів.

Дизайн, процесор та нові функції

Головною зміною стане перехід на сенсорні OLED-панелі. Замість звичного широкого вирізу під веб-камеру ноутбуки отримають компактний овальний елемент Dynamic Island, знайомий користувачам смартфонів iPhone. Корпус пристроїв стане помітно тоншим, ніж у поточних версіях.

Видео дня

Апаратною основою моделей стануть процесори Apple M5 Pro та M5 Max. Сенсорні ноутбуки займуть нішу більш дорогих рішень і розташуються в лінійці вище стандартних MacBook Pro, планове оновлення яких чіпами M7 Pro та M7 Max очікується лише у 2027 році.

Також у мережі обговорюють можливу появу вбудованого стільникового 5G-модему Apple C1X або C2 для прямого підключення до Інтернету без використання смартфона як точку доступу, однак офіційного підтвердження цієї опції поки що немає.

Раніше повідомлялося, що існує альтернатива iPhone Duo з кращою камерою. Смартфони Apple iPhone Duo та Xiaomi 18 Fold мають схожий дизайн і високоякісні гнучкі дисплеї, проте вони суттєво відрізняються за кількома параметрами.