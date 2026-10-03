Первый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном уже близко: дата выхода и особенности (фото)

Apple готовится выпустить первые ноутбуки MacBook Pro с сенсорными OLED-экранами уже в октябре или ноябре этого года. Новинки получат более тонкий корпус и интерактивный вырез Dynamic Island вместо челки.

Информацию о сроках презентации раскрыл инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман, пишет Android Headlines.

Сроки выхода и операционная система

По данным Марка Гурмана, Apple планирует показать 14- и 16-дюймовые модели с тачскрином этой осенью. Презентация может пройти уже в конце октября либо сместиться на ноябрь.

Сейчас компания тестирует устройства на базе тестовой версии macOS 27.2. Финальный релиз этой операционной системы намечен на конец октября, что совпадает с предполагаемым графиком анонса компьютеров.

Дизайн, процессор и новые функции

Главным изменением станет переход на сенсорные OLED-панели. Вместо привычного широкого выреза под веб-камеру ноутбуки получат компактный овальный элемент Dynamic Island, знакомый пользователям смартфонов iPhone. Корпус устройств станет заметно тоньше текущих версий.

Видео дня

Аппаратной основой моделей выступят процессоры Apple M5 Pro и M5 Max. Сенсорные ноутбуки займут нишу более дорогих решений и расположатся в линейке выше стандартных MacBook Pro, плановое обновление которых чипами M7 Pro и M7 Max ожидается только в 2027 году.

Также в сети обсуждают возможное появление встроенного сотового 5G-модема Apple C1X или C2 для прямого выхода в интернет без раздачи со смартфона, однако официального подтверждения этой опции пока нет.

Ранее сообщалось, что есть альтернатива iPhone Duo с лучшей камерой. Смартфоны Apple iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold имеют схожий дизайн и высококачественные гибкие дисплеи, однако они существенно отличаются по нескольким параметрам.