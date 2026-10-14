Достойный конкурент MacBook Air на Windows: раскрыта цена нового ноутбука Asus (фото)

Компания Asus представила тонкий и легкий бизнес-ноутбук ExpertBook A7, способный составить прямую конкуренцию MacBook Air M5 от Apple.

Ноутбук Asus ExpertBook A7 может похвастаться OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, стеклянной тактильной сенсорной панелью и аккумулятором емкостью 65 Вт·ч. Подробности о новинке раскрыл портал Notebookcheck.

Asus ExpertBook A7 оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2890 x 1800 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Asus ExpertBook A7 Фото: Asus

Ноутбук работает на базе процессора Intel Core 7 в сочетании с интегрированным графическим процессором Intel Graphics, оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и SSD-накопителем PCIe емкостью до 512 ГБ. Intel Core 7 имеет 6 ядер и 6 потоков и может развивать частоту до 4,8 ГГц.

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Емкость аккумулятора составляет 65 Вт·ч. Asus обещает до 26 часов автономной работы при просмотре веб-страниц и видео. Батарея также поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт, заряжаясь до 50 % всего за 30 минут.

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Для подключения Asus ExpertBook A7 оснащен 1 портом USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 портами USB 3.2 Gen 2 Type-C и 1 портом HDMI 2.1. Также стоит отметить 3,5-мм аудиоразъем, клавиатуру с подсветкой, два динамика с Dolby Audio, веб-камеру FHD 1080p и нейронный процессор Intel AI Boost.

Ноутбук получил цельный алюминиевый корпус, обработанный фрезерованием на станке с ЧПУ, и сертифицированный по военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Его толщина составляет 11,68 мм, а вес около 1,28 кг.

Цена Asus ExpertBook A7 с процессором Intel Core 5 — от 1299,99 долларов.

Цена Asus ExpertBook A7 с процессором Intel Core 7 — от 1599,99 долларов.

Напомним, что Samsung разрабатывает ноутбук, работающий под управлением ОС Android, а не Windows или ChromeOS.

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