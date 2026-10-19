Новий бюджетний ноутбук на Windows: розкрито ціни та конфігурації новинки HP (фото)

Компанія HP розширила свою серію OmniBook 3 дешевшим ноутбуком, який пропонує менш потужний процесор та кілька варіантів пам’яті та сховища на вибір.

На початку 2026 року HP OmniBook 3 вийшов з процесором Snapdragon X X1P-26-100, тоді як доступніший варіант працює на базі Qualcomm Snapdragon C (C1-10-100). Деталі про новинку з’явились на офіційному сайті HP.

Новий HP OmniBook 3 оснащений є IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1200p, частотою оновлення 60 Гц та яскравістю 300 ніт, що пропонують охоплення колірного простору sRGB 62,5% та антиблікове покриття.

HP OmniBook 3 Фото: HP

Судячи з оприлюднених зображень, ноутбук має два порти USB Type-A та два порти USB Type-C. Всі конфігурації постачаються з однаковим 3-елементним акумулятором ємністю 41 Вт·год. HP обіцяє до 20 годин роботи від батареї під час відтворення збережених відео у форматі 1080p з яскравістю 200 ніт та 100% гучністю.

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Порти HP OmniBook 3 Фото: HP

Що стосується ціни HP OmniBook 3 на базі Snapdragon C (C1-10-100), вона починається від 599 доларів з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ UFS-накопичувача. Перехід на SSD на 256 ГБ збільшує ціну ноутбука до 699 доларів. Водночас конфігурація з 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 256 ГБ коштуватиме 769 доларів.

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За замовчуванням ноутбук не має підсвічування клавіатури, однак цю опцію можна отримати за додаткові 20 доларів. Також пропонуються чотири варіанти дисплеїв, які відрізняються підтримкою сенсорного керування та покриттям з мікрорамками.

Нагадаємо, компанія Asus представила тонкий бізнес-ноутбук ExpertBook A7, здатний скласти конкуренцію MacBook Air M5.

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