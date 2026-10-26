Sony проти Bose: який бренд виробляє кращі навушники? Експерти порівняли 2 моделі (фото)

Sony та Bose — лідери у сегменті навушників із системою шумозаглушення. Але чия продукція вигідніша у довгостроковій перспективі? Експерти порівняли навушники за рівнем комфорту, ергономікою та функціональністю.

Кілька років тому Sony WH-1000XM5 та Bose QuietComfort 45 були двома "титанами" серед навушників преміум-класу. Обидві моделі — бездротові повнорозмірні навушники з функцією шумозаглушення, що підтримують практично одні й ті самі кодеки Bluetooth. Обидві заряджаються через порт USB-C, що робить їх чудовим подарунком: для зарядки не потрібен окремий кабель. Однак, що б ви не обрали, через кілька тижнів маркетингові обіцянки відійдуть на другий план — почнеться період повсякденного використання пристрою, пише slashgear.com.

Навушники Sony WH-1000XM5 Фото: iphones.ru

Посадка та комфорт

Навушники Bose легші — вони важать близько 240 г, тоді як Sony — 250 г. У повсякденному житті ця різниця практично непомітна. Багато оглядачів зазначають, що Sony сильніше притискаються до голови, ніж Bose, але на практиці ця різниця ледь помітна. Телескопічний механізм регулювання у моделі 1000XM5 реалізовано краще, ніж традиційну систему висувного наголов’я у Bose. Якщо максимально висунути дужку Bose, навушники починають неприродно випирати ззаду, через що конструкція здається громіздкою.

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Що стосується самого наголов’я, то тут безперечним лідером є Bose. Матеріал м'якший, його більше, а сама наголовна дуга значно ширша, ніж у Sony. Зате амбушури у Sony кращі: їхня більш прямокутна форма підходить для вух різного розміру та будови, тоді як у Bose QC45 чашки мають класичну овальну форму. Оскільки амбушури Bose ще й вужчі, ніж у Sony, власникам великих вух може здатися, що вони притискаються до вушних раковин, а не охоплюють їх повністю. Загалом, Sony зручніші.

Тим, хто носить окуляри, під час тривалого використання, швидше за все, більше підійдуть навушники Bose, тоді як у моделі 1000XM5 під час носіння окулярів починає відчуватися тиск.

Навушники Bose QuietComfort 45

Відмінності

Якщо ви віддаєте перевагу фізичним кнопкам для всіх елементів керування, то Bose стане єдиним підходящим варіантом, оскільки в навушниках Sony для більшості цих функцій використовується сенсорна панель. Крім того, якщо потрібні складні навушники, Bose знову виявляється єдиним вибором: їхня конструкція дозволяє складати пристрій, а чашки — повертати так, щоб навушники займали менше місця. У моделі Sony 1000XM5 відмовилися від складаного механізму, який так подобався користувачам у попередньому поколінні (1000XM4), проте в актуальній версії — 1000XM6 — Sony повернула цю можливість.

Як уже згадувалося, для регулювання розміру наголов’я в навушниках Sony використовується телескопічний механізм. Навіть через 3 роки щоденного використання він анітрохи не розхитався. Мабуть, одне з найневдаліших конструктивних рішень Sony полягає в тому, що чашки навушників, хоча й можуть повертатися, спроектовані так, що в складеному стані вони "дивляться" вгору. Через це їх вкрай незручно носити на шиї (відчуття вельми неприродні), а покласти навушники на плоску поверхню чашками вниз просто неможливо.

Якщо ви все ж спробуєте це зробити, то неминуче переплутаєте ліву та праву сторони. Це невеликий недолік, який проявляється нечасто, але досить регулярно, щоб спричиняти постійні незручності. У навушниках Sony також передбачена функція "Speak-to-Chat" (автоматичне зниження гучності та увімкнення режиму "прозорості" на початку розмови), однак на практиці вона доставляє стільки клопоту, що краще її взагалі не використовувати. Варто зазначити й те, що у Bose немає підтримки кодеків надвисокої роздільної здатності, тоді як Sony пропонує LDAC, — втім, для 99% користувачів це не має жодного значення.

Навушники Sony WH-1000XM5 Фото: Sony

Про що не розповідають в інтернеті

У моделі Bose QC45 передбачені фізичні кнопки для всіх функцій, що робить їх зручнішими для широкого кола користувачів. Втім, це зовсім не означає, що до керування не доведеться звикати. Наприклад, щоб перейти до попереднього треку, потрібно тричі швидко натиснути на невелику багатофункціональну кнопку на правій чашці навушників. Оскільки вона розташована між кнопками регулювання гучності, легко помилитися з ритмом натискань або взагалі промахнутися повз кнопку.

У моделі Sony XM5 для керування відтворенням використовується сенсорна панель на правій чашці. Проведення пальцем уперед перемикає на наступний трек, а проведення назад дозволяє почати пісню спочатку або повернутися до попереднього треку. Подвійне дотик запускає або призупиняє відтворення, рух пальцем вгору збільшує гучність, а вниз — зменшує; при цьому можна торкнутися панелі, провести пальцем і утримувати його, щоб плавно змінювати рівень гучності. Однак є важливий нюанс для тих, хто живе в холодних регіонах або носить робочі рукавички: сенсори Sony не реагують на дотики в рукавичках (за винятком, хіба що, тонких латексних).

Крім того, багато хто купує ці навушники заради функції шумозаглушення (ANC). Варто врахувати, що в навушниках Bose систему ANC неможливо повністю вимкнути: пристрій завжди працює або в режимі "тиші" (повне шумозаглушення), або в режимі "прозорості" (шумозаглушення увімкнено, але мікрофони пропускають зовнішні звуки). Також у навушників Sony трапляється проблема, коли вони можуть самовільно вимикатися під час використання (відома несправність 2024 року). Щоб це виправити, встановіть додаток Sony Sound Connect і змініть налаштування "Автоматичне вимкнення" (Automatic Power Off) на значення "Не вимикати" (Do not turn off).

Раніше ми повідомляли, що експерти визначили найкращі моделі бездротових навушників від Bose, OnePlus та Apple. Оглядачі вважають, що моделі Bose QuietComfort Earbuds Gen 2, OnePlus Buds 4 та Apple AirPods Pro 3 відповідають вимогам навіть найвибагливіших меломанів.