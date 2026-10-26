Проточний водонагрівач: чим він відрізняється від бойлера та які в нього недоліки (фото)

Проточні водонагрівачі здаються чудовим рішенням: гаряча вода доступна практично в будь-який момент. Однак у них є низка недоліків, про які варто знати.

Проточні системи є досить ефективними, а зменшення витрат на гарячу воду — один із найкращих способів економії енергії. Але не все так просто, застерігають експерти slashgear.com.

Принцип їхньої роботи простий: замість того, щоб зберігати запас попередньо нагрітої води, пристрій використовує газові пальники або електричні нагрівальні елементи для підігріву води безпосередньо в момент її споживання. Датчик потоку фіксує відкриття крана гарячої води та запускає пальник або нагрівальний елемент у теплообміннику. Це ефективний процес, який дозволяє уникнути втрат тепла під час зберігання та економить місце, яке займають традиційні накопичувальні системи.

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Високі початкові витрати на встановлення

Проточний водонагрівач у душі

Заміна звичайного накопичувального водонагрівача — завдання відносно просте: старий прилад замінюють на новий, виконуючи лише монтажні роботи. Встановлення ж проточної системи — процес набагато складніший. Наприклад, потрібна модернізація вентиляції, додаткові роботи з існуючими газовими та електричними мережами, а також монтаж, що відповідає місцевим будівельним нормам і правилам.

Наприклад, за даними платформи Angi, встановлення проточного водонагрівача може коштувати від 1400 до 3900 доларів, залежно від обсягу додаткових робіт. Для порівняння: заміна накопичувального водонагрівача, за оцінками Angi, коштує в середньому від 882 до 1826 доларів.

Такі системи коштують дорожче, тому перед ухваленням рішення варто ретельно проаналізувати всі майбутні витрати. Також доцільно порівняти, що вигідніше — електричний чи газовий водонагрівач.

Обмеження пропускної здатності

Проточний водонагрівач на крані Фото: Oasis

Ще один недолік таких систем: хоча вони здатні подавати гарячу воду практично миттєво й у значних обсягах, їхні можливості все ж обмежені.

Пропускна здатність залежить від типу енергоносія та конкретної моделі пристрою. Як правило, для газових систем вона становить 19–38 л на хвилину, а для електричних — 7,5–19 л на хвилину. Для невеликих сімей це навряд чи стане проблемою, однак у великих будинках, де гарячою водою можуть користуватися одночасно кілька людей, цей фактор обов’язково варто враховувати. Для порівняння: звичайна душова лійка витрачає 9,5 л води на хвилину, а моделі з маркуванням "WaterSense" — до 7,5 л на хвилину. Додайте до цього відкритий кран і побутову техніку, що працює, — і ви швидко досягнете межі можливостей системи.

Коротше кажучи, проточний водонагрівач здатний нагріти лише певний об’єм води; у разі перевищення цього ліміту температура води починає помітно коливатися.

Зниження ефективності за низької температури води

Проточний водонагрівач AnlaBeier у ванній кімнаті Фото: AnlaBeier

Хоча такі системи працюють і в холодних умовах, закони фізики диктують свої правила: їхня ефективність за низької температури води на вході буде нижчою. Принцип простий: якщо термостат пристрою налаштований на 52 градуси Цельсія, а температура води, що надходить із водопроводу, значно нижча — скажімо, 4,5 градуса Цельсія замість 21 градуса Цельсія, — то водонагрівачу доводиться працювати набагато інтенсивніше, щоб досягти заданої температури. Це може призвести до зменшення напору води, оскільки пристрою стає складніше прогріти її до потрібного рівня.

Ситуація в будь-якому разі неприємна, а зниження пропускної здатності в системі, яка й без того має свої обмеження. Звісно, вибір відповідної марки водонагрівача може допомогти, проте факт залишається фактом: для миттєвого нагрівання води при низьких температурах потрібно більше енергії, що може призвести до зниження продуктивності. Хоча подібні аргументи стосуються й накопичувальних систем, у них принаймні є запас попередньо нагрітої води — а в сучасних, добре ізольованих баках вона може зберігати тепло до кількох днів. Це також вказує на ще один недолік проточних водонагрівачів: для їхньої роботи необхідна електрика. Тому в разі відключення електроенергії наявність запасу гарячої води — нехай навіть обмеженого — може виявитися дуже корисною.

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Більші витрати на технічне обслуговування

Проточний водонагрівач має складнішу конструкцію, ніж накопичувальний, а складність конструкції часто зумовлює вищі витрати на обслуговування та ремонт. Для порівняння: накопичувальний водонагрівач — це, по суті, просто металевий бак із нагрівальним елементом і термостатом. Звичайно, і вони можуть вийти з ладу, а ремонт може обійтися недешево, проте в них менше вузлів, які можуть зламатися.

Проточна система складається з безлічі компонентів, зокрема теплообмінника, датчиків, термостата, електронних блоків керування та багато чого іншого. Вартість ремонту цих деталей варіюється: за даними сервісу Angi, ремонт теплообмінника може коштувати від 500 до 1300 доларів, а заміна датчика або термостата — від 150 до 400 доларів.

Витрати на обслуговування також можуть зростати, особливо в регіонах із жорсткою водою. У таких умовах усередині системи накопичуються мінеральні відкладення (кальцій, магній), які необхідно видаляти, інакше компоненти — наприклад, теплообмінник — можуть вийти з ладу. У регіонах із жорсткою водою рекомендується проводити очищення системи від накипу не рідше одного разу на рік; вартість цієї процедури може сягати 350 доларів. За оцінками Angi, середні щорічні витрати на ремонт проточних водонагрівачів становлять близько 600 доларів (зазвичай у діапазоні від 200 до 900 доларів). З іншого боку, якщо розглядати ситуацію в цілому, середній термін служби проточного водонагрівача становить від 15 до 20 років, що помітно більше, ніж 8–12 років, характерних для накопичувальних моделей.

Підсумок

За певних умов проточний водонагрівач дозволяє зменшити витрати на електроенергію та забезпечити подачу гарячої води за потреби. Однак такі системи підходять не всім, і розуміння їхніх обмежень допоможе вам прийняти зважене рішення.

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