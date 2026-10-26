Який смартфон Motorola зможе замінити знаменитий флагман Samsung Galaxy S26 (фото)

Експерти вважають, що Motorola Razr Ultra 2026 та Motorola Edge (2026) можуть стати альтернативою Galaxy S26.

Якщо спробувати підібрати аналог Galaxy S26 в асортименті Motorola, виникне неоднозначна ситуація. Модель Motorola Edge найближча до Galaxy S26 за форм-фактором (класичний моноблок), але вона суттєво відрізняється як за ціною, так і за технічними характеристиками. Водночас Razr Ultra цього року пропонує більш схожу "начинку", хоча й виконана у форм-факторі складаного смартфона, пишуть експерти bgr.com.

Motorola Edge (2026) проти Samsung Galaxy S26

Смартфон Motorola Edge (2026) Фото: androidcentral.com

Дивно, але за низкою параметрів Edge перевершує S26, незважаючи на те, що коштує удвічі дешевше. Обидві моделі оснащені 6,3-дюймовими AMOLED-дисплеями з частотою оновлення 120 Гц, однак екран Motorola перевершує аналог від Samsung за чіткістю завдяки нестандартній роздільній здатності 2640×1216 пікселів. Ємність акумулятора збільшено на 16% — до 5000 мА·год, а потужність дротової зарядки зросла з 25 до 60 Вт. Крім того, Motorola пропонує більш вражаючий набір камер: три модулі по 50 Мп (основний, надширококутний і фронтальний), тоді як у Samsung — лише один сенсор такої роздільної здатності. Обидві моделі оснащені 10-мегапіксельними телеоб'єктивами з 3-кратним зумом, але у Motorola об'єктив світлосильніший (діафрагма f/2 проти f/2,4 у Samsung). Обидва смартфони захищені за стандартом IP68, мають вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців і працюють на базі Android 16 — хоча й із абсолютно різною програмною оболонкою.

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Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: PCMag

Проте Galaxy S26 випереджає конкурентів за характеристиками процесора та пам’яті. Залежно від версії, S26 комплектується або чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, або фірмовим процесором Exynos 2600 — обидва варіанти в бенчмарках перевершують чип MediaTek Dimensity 7450, встановлений у моделі Motorola, у три-чотири рази. S26 також пропонує на 50% більше оперативної пам’яті (12 ГБ) і вдвічі більший обсяг вбудованої пам’яті (базова конфігурація починається з 256 ГБ). Крім того, порт USB-C у S26 підтримує стандарт USB 3.2 Gen 1, який значно швидший, ніж USB 2.0 у смартфоні Motorola. Важливою перевагою S26 є й термін програмної підтримки: він становить сім років, тоді як для пристрою Motorola цей показник обмежений трьома роками — що, за іронією долі, приблизно відповідає середньому терміну служби смартфонів цього бренду на думку самих користувачів.

Motorola Razr Ultra проти Galaxy S26

Смартфон Motorola Razr Ultra 2026 Фото: Android Central

На сьогодні найпотужнішими смартфонами Motorola 2026 року є моделі складаної серії Razr. Хоча перший пристрій компанії у форм-факторі "книжки" — Razr Fold — оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 5, саме "розкладачка" Razr Ultra виглядає більш серйозним конкурентом у плані продуктивності. Вона працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite — чіпа попереднього покоління порівняно зі Snapdragon 8 Elite Gen 5, встановленим у Galaxy S26. Ця різниця в поколіннях, а також, ймовірно, конструктивні обмеження системи охолодження, призводять до того, що в тестах Geekbench смартфон Samsung випереджає конкурента на 30%.

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За низкою параметрів Razr Ultra навіть перевершує Galaxy S26 — причому саме в тих аспектах, де сильні позиції серії Edge. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5000 мА·год (що дає перевагу в 16%), підтримує швидшу дротову зарядку (68 Вт) і вдвічі потужнішу бездротову зарядку (30 Вт). Також модель пропонує 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті, а також три 50-мегапіксельні камери (щоправда, без телеоб'єктива). Звісно, не можна не згадати про два AMOLED-екрани: внутрішній (7 дюймів) і зовнішній (4 дюйми). Обидва підтримують 10-бітний HDR-контент і, як не дивно, мають вищу щільність пікселів, ніж дисплей Galaxy S26. Складаний форм-фактор відкриває доступ до унікальних функцій, однак для деяких користувачів такий пристрій може виявитися менш зручним у повсякденному носінні. Крім того, Razr Ultra має клас захисту лише IP48, що робить його більш вразливим до потрапляння твердих частинок усередину корпусу. А використання стандарту USB 2.0 у пристрої вартістю 1500 доларів — це просто неприпустимо.

Втім, можна посперечатися, наскільки коректно порівнювати Edge та Razr Ultra з Galaxy S26 — адже мова йде про пристрої з абсолютно різними формами-факторами. Втім, на нас чекає ще одне протистояння Motorola і Samsung: процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 з’явиться у смартфоні Motorola Signature 27, який готується до виходу, а також (з високою ймовірністю) у лінійці Galaxy S27.

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