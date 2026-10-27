Лучшие 8K-телевизоры в Украине: эксперты рассказали, стоит ли их покупать (фото)

Если вы ищете телевизор с большим экраном, который останется актуальным в будущем и обеспечит наилучшее качество изображения, — 8K-модели станут отличным выбором.

Несмотря на то что выбор 8K-телевизоров на рынке невелик, эксперты отобрали три лучших варианта, на которые стоит обратить внимание в 2026 году, пишет gizmochina.com. Фокус проверил, есть ли эти модели на украинском рынке, и оказалось, что они доступны нашим покупателям.

Как выбрать 8K-телевизор в 2026 году

OLED-телевизор LG 8K

Хотя на рынке представлен ряд 8K-телевизоров, контента в "родном" разрешении 8K пока крайне мало. В связи с этим стоит обратить внимание на наличие функции масштабирования с помощью ИИ (AI upscaling) — она позволяет сделать контент с более низким разрешением более четким при просмотре на 8K-экране.

Если важны высокая яркость и контрастность, присмотритесь к моделям с подсветкой Mini-LED и функцией локального затемнения (local dimming). В свою очередь, OLED-панели обеспечивают более глубокий черный цвет и более точную контрастность.

Видео дня

Для просмотра HDR-контента проверьте поддержку таких форматов, как Dolby Vision или HDR10+ (в зависимости от того, что именно вы смотрите). Если же в приоритете игры, ищите модели с поддержкой интерфейса HDMI 2.1, технологии VRR (переменная частота обновления) и высокой частоты обновления экрана. Эти характеристики окажут гораздо более заметное влияние на качество изображения, чем одно лишь разрешение 8K.

ТВ-панель Samsung QN800D

Телевизор Samsung QN800D Фото: Samsung

В Samsung QN800D используется подсветка Mini-LED, процессор Samsung NQ8 AI Gen2, а также технология Neo Quantum HDR 8K+, отвечающая за обработку изображения и качество HDR-контента. Телевизор оснащен 65-дюймовым экраном, поддерживает масштабирование контента до разрешения 8K с помощью ИИ, а также частоту обновления до 165 Гц при разрешении 4K (при использовании совместимого оборудования), что делает его отличным выбором для продвинутого гейминга.

Модель комплектуется аудиосистемой мощностью 70 Вт (для сравнения: более дорогой QN900D оснащен акустикой мощностью 90 Вт).

Цена в Украине: 131 000 грн.

Мнение экспертов

Джеймс Дэвидсон из британского СМИ TechRadar похвалил высокую детализацию, масштабирование изображения до 8K и игровые возможности ТВ-панели. В тестах яркость HDR достигла примерно 1126 нит в режиме Filmmaker, отметил он. Среди минусов названы высокая цена, отсутствие Dolby Vision и недостаточно мощный бас.

Французское издание Labo Fnac высоко оценило контрастность, яркость, насыщенность цветов и углы обзора. В числе недостатков автор Пьер Блан указал неидеальную точность цветопередачи без калибровки и неоднородность изображения по площади экрана.

Модель Samsung QN900F

Телевизор Samsung QN900F Фото: Samsung

Samsung QN900F — 8K-телевизор Neo QLED с передовыми технологиями обработки изображения и игровыми функциями. Модель продается с экранами диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Она оснащена панелью Neo QLED с подсветкой Mini-LED и процессором Samsung NQ8 AI Gen3, который использует ИИ для масштабирования контента с более низким разрешением.

В телевизоре реализованы технологии Quantum Matrix Technology Pro (для управления подсветкой) и экран с антибликовым покрытием (Glare Free). Благодаря поддержке частоты обновления до 165 Гц при разрешении 4K (при подключении к совместимому ПК) устройство хорошо подходит для игр.

Цена в Украине: 92 000 грн.

Мнение специалистов

Джон Арчер из Expert Reviews (Великобритания) оценил масштабирование контента до 8K, управление подсветкой и набор подключений. К недостаткам отнес высокую цену, отсутствие Dolby Vision и малое количество контента в родном разрешении 8K.

Карстен Рампахер и Филипп Кинд из издания AREA DVD протестировали 65-дюймовую модель. Они отметили высокую точность цветопередачи, контрастность, качественное масштабирование изображения до 8K и эффективное матовое покрытие, уменьшающее отражения. Среди недостатков — отсутствие Dolby Vision и не слишком выразительный бас встроенной акустики.

Телевизор Samsung QN900D

Телевизор Samsung QN900D Neo QLED 8K Фото: whathifi.com

Модель QN900D создана на базе панели Neo QLED с подсветкой Mini-LED и оснащена процессором Samsung NQ8 AI Gen3, отвечающим за обработку и масштабирование изображения. Устройство поддерживает технологии Quantum Matrix Technology Pro, Neo Quantum HDR 8K Pro и функцию автоматического улучшения HDR (Auto HDR Remastering).

Телевизор также поддерживает частоту обновления до 240 Гц при разрешении 4K (при использовании совместимого ПК), что делает его подходящим для мощных игровых систем. Впрочем, при запуске игр в разрешении 8K частота обновления ограничена 60 Гц. Кроме того, устройство оснащено мощной акустической системой конфигурации 6.2.4 мощностью 90 Вт.

Цена в Украине: 140 148 грн.

Мнения экспертов

Согласно мнению эксперта британского издания Expert Reviews Стивена Уизерса, модель Samsung QN900D предлагает отличную обработку изображения, HDR и игровые функции. Среди недостатков он отметил отсутствие поддержки Dolby Vision.

Специалисты немецкого HIFI.DE, Торбен Тенбрук и Герберт Бисгес, отметили высокую яркость HDR, насыщенные цвета и хорошую плавность движения, но указали на высокую цену и энергопотребление.

Ранее писали о том, что у бюджетных смартфонов есть проблема с памятью. На бумаге недорогие смартфоны выглядят очень заманчиво — особенно когда их характеристики кажутся сопоставимыми с флагманскими моделями. Однако не все так просто…