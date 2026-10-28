Xiaomi оновлює додаток "Безпека" в HyperOS: які моделі отримають його першими (фото)

Оновлення доступне як для китайської, так і для глобальної версії операційної системи.

Це оновлення містить патч безпеки від 19 жовтня, який підвищує рівень захисту пристрою завдяки впровадженню актуальних виправлень. Крім того, покращено стабільність платформи, що сприяє більш плавній та безпечній роботі системи, пише ximitime.com.

Встановлення цього оновлення дозволить посилити захист смартфона. Такі вдосконалення — частина регулярної підтримки та оптимізації системних додатків у HyperOS.

Встановлення та доступність

Операційна система HyperOS Фото: xiaomiui.net

Оновлення додатка "Безпека" можна встановити за допомогою APK-файлу, витягнутого з офіційних публічних збірок HyperOS. Для встановлення необхідно завантажити APK-файл, за потреби дозволити "Встановлення з невідомих джерел" у налаштуваннях пристрою та завершити процес.

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Оновлення доступне для користувачів HyperOS як у Китаї, так і в інших регіонах. Керувати цим та іншими оновленнями системних додатків також можна за допомогою сторонніх інструментів, таких як MemeOS Enhancer або сайт MemeOSUpdates.com.

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Поширені запитання користувачів

Чи призначене це оновлення для всіх пристроїв на базі HyperOS? Так, оновлення призначене для пристроїв з HyperOS (як у Китаї, так і в інших регіонах), однак перелік підтримуваних мов залежить від регіону.

Так, оновлення призначене для пристроїв з HyperOS (як у Китаї, так і в інших регіонах), однак перелік підтримуваних мов залежить від регіону. Чи оновлюється Game Turbo разом із додатком "Безпека"? Так, оновлення додатка "Безпека" стосується й компонентів, що відповідають за безпеку в Game Turbo.

Так, оновлення додатка "Безпека" стосується й компонентів, що відповідають за безпеку в Game Turbo. Де можна отримати оновлення? APK-файл знаходиться у відкритому доступі, його можна встановити вручну. Також для зручного пошуку та завантаження оновлень можна скористатися такими інструментами, як MemeOS Enhancer.

APK-файл знаходиться у відкритому доступі, його можна встановити вручну. Також для зручного пошуку та завантаження оновлень можна скористатися такими інструментами, як MemeOS Enhancer. У чому полягають основні покращення? Впроваджено патч безпеки від 19 жовтня, а також підвищено стабільність роботи платформи.

Раніше повідомлялося, що бюджетні Android-смартфони не мають трьох важливих функцій. Іноді доводиться оновлювати телефон за умов обмеженого бюджету. Дехто обирає найдешевший варіант, однак наявність певних характеристик може суттєво вплинути на якість користування пристроєм.