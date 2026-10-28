Вентилятор Dreo 706S: согреет зимой и охладит летом. Характеристики и цена в Украине (фото)
Башенный вентилятор Dreo обеспечит прохладу летом и тепло зимой. Он станет отличным выбором по соотношению цены и качества, уверены эксперты.
Устройство Dreo 706S доступно и на украинском рынке. Фокус расскажет о результатах его тестирования, технических характеристиках и ценах.
Особенности вентилятора Dreo 706S
Благодаря аккуратному двухцветному оформлению устройство гармонично впишется в любой интерьер, уверены специалисты trustedreviews.com. При высоте более 1 м прибор довольно габаритный, поэтому для него лучше выделить достаточно просторное помещение, считают они.
На верхней панели расположено управление всеми функциями: вращением корпуса, скоростью обдува и целевой температурой.
Тестировщиков впечатлила способность модели обогреть комнату площадью 15,4 кв. м: для повышения температуры с исходных 17°C до комфортных 21°C потребовалось чуть меньше 10 мин. В летний период устройство также отлично справляется с задачей охлаждения (обдува).
Максимальная потребляемая мощность — 2000 Вт. Встроенный термостат автоматически отключает нагрев, как только в помещении достигается заданная температура.
"В целом, это весьма выгодный вариант тепловентилятора — прекрасный выбор для тех, кому нужно универсальное устройство, пригодное для использования круглый год", — подытожили специалисты.
Плюсы:
- Стильный дизайн для башенного вентилятора
- Эффективно обогревает помещения малого и среднего размера
- Мощный поток воздуха при работе на максимальной скорости
Минусы:
- Отсутствуют "умные" функции
- Может работать довольно шумно на максимальной мощности
Доступность обогревателя в Украине
Модель Dreo DR-HSH016S (706S) стоит в Украине 7 579 грн, согласно данным E-Katalog. Он доступен в магазине Touch и сети "Алло". Однако в "Алло" актуальное наличие нужно уточнить.
Европейская версия Dreo 706S обеспечит обогрев до 2000 Вт, обладает 12 скоростями вентилятора, поворотом на 120° и управлением со смартфона.
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