Вентилятор Dreo 706S: согреет зимой и охладит летом. Характеристики и цена в Украине (фото)

Башенный вентилятор Dreo обеспечит прохладу летом и тепло зимой. Он станет отличным выбором по соотношению цены и качества, уверены эксперты.

Устройство Dreo 706S доступно и на украинском рынке. Фокус расскажет о результатах его тестирования, технических характеристиках и ценах.

Особенности вентилятора Dreo 706S

Вентилятор Dreo 706S: изображение отредактировано ChatGPT Фото: Dreo

Благодаря аккуратному двухцветному оформлению устройство гармонично впишется в любой интерьер, уверены специалисты trustedreviews.com. При высоте более 1 м прибор довольно габаритный, поэтому для него лучше выделить достаточно просторное помещение, считают они.

На верхней панели расположено управление всеми функциями: вращением корпуса, скоростью обдува и целевой температурой.

Тестировщиков впечатлила способность модели обогреть комнату площадью 15,4 кв. м: для повышения температуры с исходных 17°C до комфортных 21°C потребовалось чуть меньше 10 мин. В летний период устройство также отлично справляется с задачей охлаждения (обдува).

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Максимальная потребляемая мощность — 2000 Вт. Встроенный термостат автоматически отключает нагрев, как только в помещении достигается заданная температура.

"В целом, это весьма выгодный вариант тепловентилятора — прекрасный выбор для тех, кому нужно универсальное устройство, пригодное для использования круглый год", — подытожили специалисты.

Вентилятор Dreo 706S Фото: Dreo

Плюсы:

Стильный дизайн для башенного вентилятора

Эффективно обогревает помещения малого и среднего размера

Мощный поток воздуха при работе на максимальной скорости

Минусы:

Отсутствуют "умные" функции

Может работать довольно шумно на максимальной мощности

Доступность обогревателя в Украине

Модель Dreo DR-HSH016S (706S) стоит в Украине 7 579 грн, согласно данным E-Katalog. Он доступен в магазине Touch и сети "Алло". Однако в "Алло" актуальное наличие нужно уточнить.

Европейская версия Dreo 706S обеспечит обогрев до 2000 Вт, обладает 12 скоростями вентилятора, поворотом на 120° и управлением со смартфона.

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