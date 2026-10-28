Старые смартфоны OnePlus получат обновление до Android 17: о каких моделях речь (фото)

Еще четыре смартфона получили доступ к Android 17: OnePlus 13, 13R, 13s и 15R.

Android 17 теперь доступна не только на новейших устройствах OnePlus. После того как обновление получили OnePlus 15 и OnePlus Pad 4, очередь дошла и до других моделей, включая прошлогоднюю серию OnePlus 13. Распространение началось в Индии — а значит, владельцы устройств в других странах стали на шаг ближе к получению обновления, пишет androidauthority.com.

Компания OnePlus подтвердила выпуск стабильной версии ColorOS 17 для моделей OnePlus 13, 13R, 13s и 15R, опубликовав соответствующие сообщения на своих форумах. Это означает, что обновление до Android 17 выходит за рамки первых двух устройств, которые получили его даже раньше анонсированной даты — 29 октября.

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Смартфон OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Для OnePlus 13 выпущена сборка CPH2649_17.0.0.102(EX01), для OnePlus 13R — CPH2691_17.0.0.105(EX01). Модель OnePlus 13s получила сборку CPH2723_17.0.0.101(EX01), а более новый OnePlus 15R — CPH2767_17.0.0.106(EX01). Обновления распространяются поэтапно, поэтому они могут прийти на все поддерживаемые устройства не одновременно.

"Новое ПО включает переработанные "Быстрые настройки" (Quick Settings) и систему уведомлений, более плавную анимацию, улучшенное управление памятью и дополнительные инструменты на базе ИИ. В списке изменений также упоминаются функции для обнаружения голосов, сгенерированных ИИ (например, во время подозрительных звонков), и выявления подмены лиц (дипфейков) в ходе видеочатов", — говорится в материале.

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Речь идет не просто об обновлении версии Android. OnePlus также заменяет OxygenOS на ColorOS. Хотя такие перемены могут показаться значительными, на практике переход должен пройти достаточно комфортно, учитывая, что обе оболочки уже имеют много общего.

"Хотя компания пока не подтвердила, когда Android 17 станет доступна американским пользователям, расширение географии обновлений в Индии позволяет предположить, что вскоре они появятся и в других регионах", — пришли к выводу авторы.

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