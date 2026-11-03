Смартфони Samsung не отримали важливих функцій після оновлення One UI 9: що пішло не так (фото)

Йдеться про модель Galaxy S24 Ultra, яка не отримала низку корисних функцій, і чітких пояснень щодо цього немає.

У жовтні компанія Samsung розпочала розповсюдження оновлення One UI 9 для серії Galaxy S24 — стали доступними Call Brief, настроювані картки Now Brief, My FanCam тощо. Проте, як пише androidpolice.com, у цьому оновленні відсутні деякі функції.

Екран смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: 01net.com

Виділення важливих повідомлень (Notification highlights)

Ця функція використовує штучний інтелект для аналізу сповіщень і виведення найважливіших із них на початок списку. Вона працює не лише в панелі сповіщень, а й у розділі Now Brief. З огляду на те, скільки сповіщень я отримую щодня, така можливість була б корисною.

Однак цю функцію не додали до S24. Смартфон уже вміє створювати короткі зведення веб-сторінок (за допомогою Browsing Assist), довгих нотаток (Note Assist) та записів диктофона. Стиснення та сортування сповіщень — завдання набагато простіше, ніж ті, з якими пристрій уже успішно справляється.

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Камери смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: 01net.com

Немає режиму веб-камери через USB

Galaxy S26 та найновіші складні смартфони Samsung можуть працювати як веб-камери. При підключенні пристрою до комп’ютера за допомогою USB-кабелю в меню вибору режиму USB з’являється опція "Веб-камера" (Webcam). Це чудова функція: вбудовані камери ноутбуків, як правило, забезпечують посередню якість зображення, яка не йде ні в яке порівняння з якістю камери смартфона.

На жаль, у Galaxy S24 Ultra компанія Samsung не реалізувала цю можливість. І це дивно, зважаючи на те, що в Google Pixel 6a — бюджетному смартфоні зі слабшими камерами — ця функція з’явилася ще у 2023 році.

Робочий стіл Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: 01net.com

"Горизонтальне блокування" (Horizontal Lock)

У оболонці One UI 9 для серії S26 компанія Samsung представила додаткову опцію — "Горизонтальне блокування" (Horizontal Lock). Вона використовує гіроскоп і акселерометр смартфона, щоб утримувати лінію горизонту рівною — навіть під час повороту пристрою на 360 градусів. Завдяки цьому відео залишається правильно орієнтованим, навіть якщо ви нахилите телефон убік або перевернете його догори дригом. По суті, це програмний аналог стабілізатора.

У серії S25 ця функція з’явилася з оновленням One UI 9, а ось у S24 її немає. На моєму S24 Ultra під час увімкнення режиму "Суперстабілізація" активується лише стандартна стабілізація.

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У додатку "Камера" немає можливості знімати у роздільній здатності 24 Мп

Samsung також не додала можливість зйомки з роздільною здатністю 24 Мп для S24 Ultra. Наразі доступні режими 12 Мп, 50 Мп і 200 Мп, однак роздільна здатність 24 Мп — це "золота середина": вона забезпечує набагато більше деталей, ніж 12 Мп, при цьому розмір файлів значно менший, ніж у знімків у 50 Мп або 200 Мп.

Можна було б подумати, що S24 Ultra з якоїсь причини технічно не здатний знімати в роздільній здатності 24 Мп. Але це не так! Опція 24 Мп присутня в додатку Expert RAW на тому самому пристрої. Отже, апаратних обмежень немає — Samsung просто не додала цю можливість до основного додатка "Камера".

Зйомка на Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: sammobile.com

Менше можливостей для професійної зйомки

Додаток "Камера" на Samsung Galaxy S26 Plus, режим "Професійне відео" (Pro Video); у кадрі — чорний стіл і біла підставка. У режимі професійної відеозйомки (Pro Video) модель S26 підтримує частоту кадрів 25, 48, 50 і 100 к/с.

У аналогічному режимі на S24 Ultra таких варіантів немає — там доступні лише стандартні 24, 30, 60 та 120 к/с. Очевидно, що справа не в апаратних обмеженнях, адже S24 Ultra здатний записувати відео у форматі 4K із частотою 120 к/с.

Вертикальне розміщення при подвійному записі

За замовчуванням зазвичай використовуються фронтальна та надширококутна (задня) камери. Однак можна вибрати будь-яку комбінацію з фронтальної, надширококутної, ширококутної та телеоб'єктивної камер: одна з них займе весь екран, а друга відображатиметься у вигляді невеликого плаваючого вікна.

У оболонці One UI 9 на моделі S26 компанія Samsung додала вертикальне розташування, за якого кожна камера займає половину екрана. Це може бути корисно для створення вертикальних відео, наприклад, для Shorts або Reels.

На S24 Ultra, як і раніше, доступна лише початкова версія режиму, а нової — немає. Оскільки смартфон технічно здатний здійснювати подвійний запис, це лише питання програмного забезпечення, а не апаратних можливостей.

Раніше ми писали про те, яка модель смартфона варта своїх грошей. На думку експертів, королем Android у 2026 році стане Samsung Galaxy S26 Ultra.