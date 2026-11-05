Усі смартфони Android отримали важливе оновлення в листопаді: встановіть прямо зараз (фото)

Google опублікувала листопадовий бюлетень безпеки Android за 2026 рік, у якому усунуто велику кількість вразливостей в операційній системі Android.

Оновлення усуває критичні та серйозні недоліки, що стосуються Android Framework, системи, середовища виконання Android, ядра Linux, Bluetooth, Wi-Fi та низки апаратних компонентів, повідомляє ximitime.com.

Одним із найважливіших аспектів оновлення цього місяця є усунення критичних вразливостей, які могли б дозволити зловмисникам віддалено виконувати довільний код, підвищувати системні привілеї або отримувати доступ до конфіденційної інформації без додаткової взаємодії з користувачем.

Робочий стіл смартфона Фото: androidpolice.com

Критичні вразливості, що дозволяють віддалено виконати код

Найсерйознішою проблемою, усуненою в листопадовому оновленні безпеки, є критична вразливість у Android Framework.

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CVE-2026-58868 класифікується як критична вразливість, що дозволяє віддалено виконати код (RCE). Згідно з бюлетенем Google, успішна експлуатація вразливості може дозволити хакеру віддалено виконати довільний код без додаткових привілеїв на виконання або взаємодії з користувачем. Це особливо важливо, оскільки вразливості такого роду можуть бути використані без відкриття жертвою підозрілого додатка або надання додаткових дозволів.

У компоненті Android System також було усунуто дві додаткові критичні вразливості, що дозволяють віддалено виконати код:

CVE-2026-58876

CVE-2026-58936

Обидві вразливості класифікуються як критичні та можуть дозволити віддалене виконання коду без додаткових привілеїв або взаємодії з користувачем.

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Виправлення вразливостей, пов’язаних із розширенням привілеїв, у Android Framework та System

Листопадовий бюлетень містить велику добірку вразливостей, що дозволяють підвищити привілеї (EoP), які стосуються компонентів Android Framework та System. Ці уразливості потенційно можуть дозволити шкідливим додаткам або зловмисникам, які вже отримали обмежений доступ до пристрою, здобути вищі системні привілеї.

Було усунуто кілька критичних системних вразливостей, зокрема:

CVE-2026-55275

CVE-2026-55283

CVE-2026-58984

Крім того, було виправлено численні вразливості високого рівня серйозності в рамках Framework та System.

Ці вдосконалення посилюють обмеження щодо дозволів у системі Android та допомагають запобігти несанкціонованому доступу до захищених системних ресурсів.

Важливо вчасно оновлювати програмне забезпечення на телефоні Фото: androidpolice.com

Покращення безпеки Bluetooth та ядра

Ще одна особливо важлива частина листопадового оновлення — набір виправлень безпеки ядра Linux. Google усунула кілька критичних вразливостей, що стосуються низькорівневих системних компонентів, зокрема Bluetooth, захищеної віртуальної машини на основі ядра (pKVM) та HID.

Серед помітних вразливостей:

CVE-2026-53256: Критична вразливість, що дозволяє підвищити привілеї, яка стосується Bluetooth. CVE-2026-89774: Критична вразливість, що дозволяє підвищити привілеї, яка стосується Bluetooth.

CVE-2026-59044: Критична вразливість, що дозволяє підвищити привілеї, яка стосується pKVM.

CVE-2026-59045: Критична вразливість, що дозволяє підвищити привілеї, яка стосується pKVM.

CVE-2026-80604: Критична вразливість, що дозволяє підвищити привілеї, яка стосується HID.

CVE-2026-59048: Критична вразливість, пов’язана з розкриттям інформації, що зачіпає pKVM.

Ці виправлення є особливо важливими, оскільки вразливості ядра можуть зачіпати фундаментальні механізми безпеки, що відповідають за ізоляцію додатків, управління доступом до обладнання та захист конфіденційних системних операцій.

Вразливості Wi-Fi, мереж та TLS

Оновлення також усуває проблеми безпеки, що стосуються мережевої інфраструктури Android. У мережевому стеку ядра Linux було виправлено кілька вразливостей, зокрема проблеми, пов’язані з протоколом Transport Layer Security (TLS). Google також перелічує численні вразливості Wi-Fi у компонентах оновлення системи Google Play.

Ці виправлення допомагають підвищити безпеку бездротового підключення, мережевого зв’язку та базових механізмів, що використовуються для захисту даних, які передаються між пристроями та сервісами.

Листопадове оновлення безпеки усуває численні вразливості Фото: androidpolice.com

Виправлення вразливостей, пов’язаних із розкриттям інформації та DoS-атаками

Окрім віддаленого виконання коду та підвищення привілеїв, листопадове оновлення безпеки усуває численні вразливості, пов’язані з розкриттям інформації (ID) та атаками типу "відмова в обслуговуванні" (DoS).

Уразливості, пов’язані з розкриттям інформації, можуть призвести до витоку конфіденційної системної інформації, яка не повинна бути доступною для неавторизованих додатків або зловмисників. Водночас уразливості типу DoS потенційно можуть призвести до недоступності системних служб або уражених компонентів, порушуючи нормальну роботу пристрою.

Компоненти Android Runtime, Framework, System та інші компоненти платформи отримали виправлення для цих категорій вразливостей.

Віджети на смартфоні Фото: androidpolice.com

Оновлення для системи Google Play

Деякі з вразливостей, включених до листопадового бюлетеня, усуваються за допомогою компонентів Project Mainline, а не традиційних повних оновлень прошивки системи.

До компонентів, яких це стосується, належать:

Медіакодеки.

Медіафреймворк.

Медіапровайдер.

Процесор.

Wi-Fi.

Профілювання.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung не отримали важливих функцій після оновлення. Йдеться про модель Galaxy S24 Ultra, яка не отримала низку корисних функцій, і чітких пояснень щодо цього немає.