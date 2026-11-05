67 смартфонів Xiaomi отримають HyperOS 4 вже в листопаді-грудні: перелік моделей (фото)

Компанія Xiaomi офіційно оприлюднила графік глобального розгортання HyperOS 4, у якому зазначено, коли та які пристрої брендів Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлення, а які — ні.

Процес розпочнеться на початку листопада 2026 року, триватиме до середини листопада і охопить додаткові пристрої протягом грудня, пише ximitime.com.

До першої хвилі оновлень увійдуть серії Xiaomi 17, POCO F8, лінійка Redmi Note 15 та серія планшетів Xiaomi Pad 8. У середині листопада оновлення має стати доступним для таких пристроїв, як серія Xiaomi 15, лінійка POCO F7, серія Redmi Note 17 та моделі Xiaomi Pad 7. У грудні HyperOS 4 отримають більш ранні флагмани та пристрої середнього сегмента, зокрема серії Xiaomi 13 і 14, POCO F6 і X7, а також лінійку Redmi Note 14.

За наявними даними, компанія Xiaomi скасувала випуск оновлення HyperOS 4 (на базі Android 16) для низки пристроїв. Згідно з останньою інформацією, моделі Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G та Redmi Note 13 Pro 4G не отримають HyperOS 4. Ці пристрої були виключені з планів щодо оновлення до версії HyperOS 4 на базі Android 16.

Видео дня

Смартфон Redmi K60 Pro не отримає HyperOS 4 Фото: Redmi

Початок листопада 2026 року

Смартфони:

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17

REDMI Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15

POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro

Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T

POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition

REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G

REDMI 15C 5G, REDMI 15C

POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85

Leica Leitzphone (на базі технологій Xiaomi)

Планшети:

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

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Середина листопада 2026 року

Смартфони:

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T

REDMI Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17

POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro

POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7

POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition

Планшети:

Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini

REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro

POCO Pad X1, POCO Pad M1

Смартфон Xiaomi MIX Flip Фото: notebookcheck.net

Грудень 2026 року

Смартфони:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T

Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T

REDMI Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Note 14S

REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI A7 Pro

POCO F6 Pro, POCO F6

POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro

POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro

Планшети:

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

REDMI Pad 2 9,7, REDMI Pad 2 9,7 4G

REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G

POCO Pad C1

У графіку вказано заплановані періоди випуску оновлень; точні дати для окремих пристроїв не наводяться. Терміни доступності можуть відрізнятися залежно від моделі та регіону.

Раніше повідомлялося, що всі смартфони на Android отримали важливе оновлення в листопаді. Google опублікувала листопадовий бюлетень безпеки Android за 2026 рік, у якому усунуто значну кількість вразливостей в операційній системі Android.