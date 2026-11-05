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Діджитал

67 смартфонів Xiaomi отримають HyperOS 4 вже в листопаді-грудні: перелік моделей (фото)

POCO F8
Смартфон POCO F8: ілюстративне фото | Фото: gsmarena.com

Компанія Xiaomi офіційно оприлюднила графік глобального розгортання HyperOS 4, у якому зазначено, коли та які пристрої брендів Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлення, а які — ні.

Процес розпочнеться на початку листопада 2026 року, триватиме до середини листопада і охопить додаткові пристрої протягом грудня, пише ximitime.com.

До першої хвилі оновлень увійдуть серії Xiaomi 17, POCO F8, лінійка Redmi Note 15 та серія планшетів Xiaomi Pad 8. У середині листопада оновлення має стати доступним для таких пристроїв, як серія Xiaomi 15, лінійка POCO F7, серія Redmi Note 17 та моделі Xiaomi Pad 7. У грудні HyperOS 4 отримають більш ранні флагмани та пристрої середнього сегмента, зокрема серії Xiaomi 13 і 14, POCO F6 і X7, а також лінійку Redmi Note 14.

За наявними даними, компанія Xiaomi скасувала випуск оновлення HyperOS 4 (на базі Android 16) для низки пристроїв. Згідно з останньою інформацією, моделі Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G та Redmi Note 13 Pro 4G не отримають HyperOS 4. Ці пристрої були виключені з планів щодо оновлення до версії HyperOS 4 на базі Android 16.

Видео дня
Redmi K60 Pro
Смартфон Redmi K60 Pro не отримає HyperOS 4
Фото: Redmi

Початок листопада 2026 року

Смартфони:

  • Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15
  • POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro
  • Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T
  • POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition
  • REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G
  • REDMI 15C 5G, REDMI 15C
  • POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85
  • Leica Leitzphone (на базі технологій Xiaomi)

Планшети:

  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 8
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Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?

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Середина листопада 2026 року

Смартфони:

  • Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
  • REDMI Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17
  • POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro
  • POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
  • POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition

Планшети:

  • Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini
  • REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro
  • POCO Pad X1, POCO Pad M1
Xiaomi MIX Flip
Смартфон Xiaomi MIX Flip
Фото: notebookcheck.net

Грудень 2026 року

Смартфони:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
  • Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
  • Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Note 14S
  • REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI A7 Pro
  • POCO F6 Pro, POCO F6
  • POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro
  • POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro

Планшети:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
  • REDMI Pad 2 9,7, REDMI Pad 2 9,7 4G
  • REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G
  • POCO Pad C1

У графіку вказано заплановані періоди випуску оновлень; точні дати для окремих пристроїв не наводяться. Терміни доступності можуть відрізнятися залежно від моделі та регіону.

Раніше повідомлялося, що всі смартфони на Android отримали важливе оновлення в листопаді. Google опублікувала листопадовий бюлетень безпеки Android за 2026 рік, у якому усунуто значну кількість вразливостей в операційній системі Android.