67 смартфонів Xiaomi отримають HyperOS 4 вже в листопаді-грудні: перелік моделей (фото)
Компанія Xiaomi офіційно оприлюднила графік глобального розгортання HyperOS 4, у якому зазначено, коли та які пристрої брендів Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлення, а які — ні.
Процес розпочнеться на початку листопада 2026 року, триватиме до середини листопада і охопить додаткові пристрої протягом грудня, пише ximitime.com.
До першої хвилі оновлень увійдуть серії Xiaomi 17, POCO F8, лінійка Redmi Note 15 та серія планшетів Xiaomi Pad 8. У середині листопада оновлення має стати доступним для таких пристроїв, як серія Xiaomi 15, лінійка POCO F7, серія Redmi Note 17 та моделі Xiaomi Pad 7. У грудні HyperOS 4 отримають більш ранні флагмани та пристрої середнього сегмента, зокрема серії Xiaomi 13 і 14, POCO F6 і X7, а також лінійку Redmi Note 14.
За наявними даними, компанія Xiaomi скасувала випуск оновлення HyperOS 4 (на базі Android 16) для низки пристроїв. Згідно з останньою інформацією, моделі Redmi K60 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi K70 Pro, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro, POCO M6 Pro 4G та Redmi Note 13 Pro 4G не отримають HyperOS 4. Ці пристрої були виключені з планів щодо оновлення до версії HyperOS 4 на базі Android 16.
Початок листопада 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17
- REDMI Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15
- POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro
- Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T
- POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition
- REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G
- REDMI 15C 5G, REDMI 15C
- POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85
- Leica Leitzphone (на базі технологій Xiaomi)
Планшети:
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Середина листопада 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
- REDMI Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17
- POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro
- POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7
- POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition
Планшети:
- Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini
- REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro
- POCO Pad X1, POCO Pad M1
Грудень 2026 року
Смартфони:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
- Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
- REDMI Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Note 14S
- REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI A7 Pro
- POCO F6 Pro, POCO F6
- POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro
- POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro
Планшети:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
- REDMI Pad 2 9,7, REDMI Pad 2 9,7 4G
- REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G
- POCO Pad C1
У графіку вказано заплановані періоди випуску оновлень; точні дати для окремих пристроїв не наводяться. Терміни доступності можуть відрізнятися залежно від моделі та регіону.
Раніше повідомлялося, що всі смартфони на Android отримали важливе оновлення в листопаді. Google опублікувала листопадовий бюлетень безпеки Android за 2026 рік, у якому усунуто значну кількість вразливостей в операційній системі Android.