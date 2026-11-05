7 смартфонів Xiaomi не отримають HyperOS 4: перевірте, чи є ваш телефон у списку (фото)

Компанія Xiaomi вносить суттєві зміни до стратегії оновлення Android, що може торкнутися низки популярних моделей брендів Redmi та POCO.

Згідно з останніми даними, компанія відмовилася від планів щодо випуску оновлення HyperOS 4 (на базі Android 16) для низки пристроїв, які раніше мали отримати цю версію ПЗ, пише ximitime.com.

Ця зміна примітна тим, що традиційно для смартфонів Xiaomi в рамках певних циклів підтримки передбачалося отримання двох великих оновлень Android. Тепер же компанія переходить до більш обмеженого підходу: для деяких моделей буде доступне лише одне велике оновлення Android. Це означає, що для низки смартфонів період отримання масштабних оновлень ОС завершиться раніше, ніж очікували користувачі.

Смартфон Redmi Note 13 Pro Фото: techadvisor.com

Пристрої Xiaomi, які не отримають HyperOS 4

До переліку пристроїв, для яких скасовано оновлення HyperOS 4 на базі Android 16, увійшли:

Видео дня

Redmi K60 Pro Redmi Note 13 Pro+ Redmi K70 Pro POCO X6 5G Redmi Note 13 Pro POCO M6 Pro 4G Redmi Note 13 Pro 4G

Смартфон POCO X6 Фото: Скриншот

Для власників цих смартфонів це означає, що Android 16 у складі HyperOS 4 їм очікувати не варто. Це рішення також викликає питання щодо подальшої політики програмної підтримки Xiaomi — особливо у тих користувачів, які купували пристрої, розраховуючи на отримання кількох великих оновлень Android.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

Глобальний випуск HyperOS 4

Варто зазначити, що відсутність HyperOS 4 не обов’язково означає повне припинення програмної підтримки. Випуск патчів безпеки та інших технічних оновлень може продовжуватися — це залежить від політики підтримки Xiaomi для кожної конкретної моделі.

Раніше повідомлялося, що 67 смартфонів Xiaomi отримають HyperOS 4 вже в листопаді-грудні. Компанія Xiaomi офіційно оголосила графік глобального розгортання HyperOS 4, у якому вказано, коли і які пристрої брендів Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлення, а які — ні.