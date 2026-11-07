Майбутній Samsung Galaxy S27 Ultra отримає потужний чип: що відомо про новинку (фото)

Моделі Galaxy S27 Ultra та Galaxy S27 Pro будуть оснащені чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в базовій версії та моделі Plus можуть бути встановлені фірмові процесори Exynos.

Раніше повідомлялося, що Samsung розглядає можливість переходу на Exynos — після того, як стало відомо про недостатню енергоефективність та проблеми з тепловиділенням у нового флагманського мобільного процесора від Qualcomm, пише androidpolice.com.

Цю інформацію надав відомий південнокорейський інсайдер під ніком yeux1122; він опублікував її на платформі Naver, детально описавши стратегію компанії щодо ринку Південної Кореї. За його словами, для Galaxy S27 Ultra компанія Samsung обрала процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — нову мобільну платформу Qualcomm, анонсовану кілька місяців тому. У свою чергу, модель Galaxy S27 Pro, як стверджується, отримає стандартну версію чипа — Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Поки що незрозуміло, чи застосовуватиметься такий підхід і на інших ринках. У серії Galaxy S26, наприклад, на ринку США всі моделі (включно з базовими) працюють виключно на процесорах Snapdragon, тоді як на інших ринках чипи Snapdragon використовуються лише у версії Ultra.

Смартфони Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Повідомляється, що вибір зумовлений вартістю: версія Extreme Gen 6 має вищу продуктивність і функціональність, але при цьому коштує дорожче за стандартний варіант. Тим часом очікується, що моделі Galaxy S27 і Galaxy S27+ працюватимуть на базі процесора Samsung Exynos 2700.

Ця інформація суперечить повідомленню видання Seoul Economic Daily, згідно з яким компанія Samsung розглядала можливість відмови від Snapdragon на користь Exynos 2700 на низці ринків, зокрема в Південній Кореї та Європі.

Внутрішні тести показали багатообіцяючі результати для чипа Exynos 2700, тоді як у процесора на базі Snapdragon 8 Elite, за наявними даними, були виявлені проблеми з перегріванням. Джерела вказують, що Samsung розглядала варіант з Exynos як альтернативу. Втім, компанія Qualcomm оперативно спростувала цю інформацію. Директор з маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр у соціальній мережі X заявив, що це твердження "на 100% не відповідає дійсності", додавши: "У процесора 8 Elite Gen 6 немає жодних системних проблем із перегріванням".

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Проте це не виключає появи версій Galaxy S27 Ultra або S27 Pro на базі процесора Exynos. Можливо, такі моделі з’являться на інших ринках або у наступному поколінні пристроїв.

Окрім інформації про процесор, сертифікаційні дані розкрили подробиці щодо акумуляторів Galaxy S27 Ultra та S27 Pro. Згідно з ними, модель Ultra отримає акумулятор ємністю 5700 мА·год, а версія Pro — 5200 мА·год. У Galaxy S26 Ultra та попередніх поколіннях ємність акумулятора була обмежена 5000 мА·год, тож це помітне й довгоочікуване поліпшення.

Обидві моделі також отримають новий дизайн із прямокутним блоком камер на задній панелі, тоді як базові моделі збережуть звичне оформлення, за якого об’єктиви камер ніби "парять" над корпусом. Це частина стратегії Samsung щодо розмежування пристроїв, покликана надати покупцям додаткові аргументи на користь вибору моделі Ultra.

Повідомляється, що вихід флагманської серії заплановано на кінець січня або початок лютого 2027 року — значно раніше, ніж відбувся реліз цього року.

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