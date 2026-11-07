Зарядна станція Anker Solix S5000 може забезпечити дім електроенергією на 48 годин (фото)

Система Anker Solix S5000 розрахована на 10 000 циклів заряджання, а термін її експлуатації становить 15 років.

Anker Solix S5000 — одна з найновіших зарядних станцій компанії; за заявою виробника, вона здатна забезпечувати будинок електроенергією протягом 48 годин. Пристрій ємністю 5 кВт·год видає потужність змінного струму до 4500 Вт і підтримує зарядку потужністю 1800 Вт (при напрузі 120 В), пише slashgear.com.

Завдяки використанню літій-залізо-фосфатних (LFP) елементів ємністю 314 А·год, Solix S5000 розрахована на 10 000 циклів заряджання, а термін її експлуатації становить 15 років.

Переваги моделі Anker Solix S5000

Зарядний пристрій Anker Solix S5000 Фото: Anker

Anker Solix S5000 оснащена LiFePO4-акумулятором (літій-залізо-фосфатним) ємністю 5024 Вт·год (5,024 кВт·год). Її номінальна потужність становить 4500 Вт, а пікова досягає 8000 Вт. У режим ДБЖ вона перемикається за 10 мс.

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Станція вирізняється наявністю таких роз’ємів: 4 розетки AC NEMA 5-20R, розетка AC TT-30R, розетка AC L14-30R (240 В), порт USB-A потужністю до 12 Вт, порт USB-C потужністю до 15 Вт, порт USB-C потужністю до 100 Вт. Крім розеток, станція може заряджатися також від сонячних панелей (сумарно до 3000 Вт) або від автомобільного генератора (до 800 Вт). Час повної зарядки від 0 до 100 % становить 99 хвилин.

Також передбачена підтримка додаткових акумуляторів BP5000.

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Технічні характеристики:

Максимальна сумарна ємність: 30 кВт·год.

Рівень шуму: близько 30 дБ.

Споживання в режимі очікування: 8,8 Вт при вихідній напрузі 120 В.

Температура розряджання: від −20 до +40 °C.

Температура заряджання: від 0 до +40 °C.

Захист та сертифікація: UL 9540 та UL 9540A.

Гарантія: 5 років.

Розміри: 56 × 27 × 38,5 см.

Вага: 44 кг.

Колеса та висувна ручка: є

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